Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро: «Манчестер Сити» стремится к победе в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что пока рано говорить о чемпионском звании для его команды. Он отметил, что главная задача «горожан» – победа в Лиге чемпионов.

    «Сейчас мы в полном порядке. Судьба чемпионства в Англии еще не решена, но мы находимся в хорошей позиции для его завоевания.

    Между победой в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, я бы выбрал второй вариант. Победа в Лиге чемпионов – это именно то, к чему стремится «Манчестер Сити».

    Гарри Кейн? Думаю, у него не было бы проблем в «Реале», – считает Агуэро.

    После 22 туров «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 15 очков.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2018 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 января 2018, 16:19

      МанСити, ПСЖ и Барселона должны разыграть кубок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 января 2018, 09:28

      Да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11