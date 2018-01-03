Агуэро: «Манчестер Сити» стремится к победе в Лиге чемпионов»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что пока рано говорить о чемпионском звании для его команды. Он отметил, что главная задача «горожан» – победа в Лиге чемпионов.

«Сейчас мы в полном порядке. Судьба чемпионства в Англии еще не решена, но мы находимся в хорошей позиции для его завоевания.

Между победой в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, я бы выбрал второй вариант. Победа в Лиге чемпионов – это именно то, к чему стремится «Манчестер Сити».

Гарри Кейн? Думаю, у него не было бы проблем в «Реале», – считает Агуэро.

После 22 туров «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 15 очков.