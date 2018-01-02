Дембеле может сыграть с «Сельтой»

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле готов сыграть в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой», который состоится в четверг, 4 января. Футболист, который минувшим летом перешел из «Боруссии» Дортмунд, восстановился от серьезной травмы.

Для этого француз отказался от праздничного уик-энда, сосредоточившись на работе по восстановлению. Но все это не гарантирует ему появление в стартовом составе на матч с «Сельтой». Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что не готов рисковать 20-летним форвардом.