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    Дембеле может сыграть с «Сельтой»

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле готов сыграть в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой», который состоится в четверг, 4 января. Футболист, который минувшим летом перешел из «Боруссии» Дортмунд, восстановился от серьезной травмы.

    Для этого француз отказался от праздничного уик-энда, сосредоточившись на работе по восстановлению. Но все это не гарантирует ему появление в стартовом составе на матч с «Сельтой». Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что не готов рисковать 20-летним форвардом.

    Источник: AS

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    02.01.2018 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 января 2018, 12:29

      Сомнительный игрок,но удачи ему в Барселоне

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 2 января 2018, 11:48

      Ждем Дембеля,надеюсь будет осторожен с нагрузками.Не выдержал напряги в Барсе.

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