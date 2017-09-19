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    Дембеле перенес операцию, срок восстановления – три с половиной месяца

    Сегодня нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле успешно перенес операцию после травмы. Напомним, у француза было диагностирован разрыв сухожилия мышцы левого бедра, которое он получил в матче четвертого тура Примеры с «Хетафе» (2:1). 20-летний игрок будет восстанавливаться в течение трех с половиной месяцев.

    Напомним, Дембеле перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» прошедшим летом за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он успел провести за сине-гранатовых три поединка, записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: ФК «Барселона»

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    19.09.2017 18:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 сентября 2017, 20:42

      Пепец 3.5месяц а потом ещё два месяца на тренировка и полгода жизни хер его знает чем проводить придется.За него столько бабла тратили

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 сентября 2017, 00:16

      Золотой гвоздь в крышку гроба сеньора Бартомеу.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 сентября 2017, 19:56

      канеша. пацану здоровья, но на бабло барса конкретно попала.разве нет?

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 19 сентября 2017, 19:42

      Хм... есть надежда, что в январе его получится продать новым боссам Барсы?

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 сентября 2017, 18:44

      Здоровья и еще раз здоровья Усман!

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 19 сентября 2017, 18:43

      Интернет стал доступен тем, кто раньше разговаривал с телевизором (с).

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 18:26

      Отремонтировали парня!... Чёткая медицина даёт чёткие сроки реабилитации и восстановления тренерскому штабу!!...

      3
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