Дембеле перенес операцию, срок восстановления – три с половиной месяца

Сегодня нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле успешно перенес операцию после травмы. Напомним, у француза было диагностирован разрыв сухожилия мышцы левого бедра, которое он получил в матче четвертого тура Примеры с «Хетафе» (2:1). 20-летний игрок будет восстанавливаться в течение трех с половиной месяцев.

Напомним, Дембеле перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» прошедшим летом за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он успел провести за сине-гранатовых три поединка, записав в свой актив одну голевую передачу.