В «Боруссии» по-прежнему рассчитывают на Ройса

В дортмундской «Боруссии» рассчитывают на полузащитника команды Марко Ройса. В клубном руководстве рассматривают возможность продления контракта с игроком.

«Марко является частью команды, он один из нас. И я хотел бы видеть его в «Боруссии» и дальше.

Мы знаем, что он хочет как можно скорее вернуться на поле. У него есть еще достаточно времени для того, чтобы набрать форму», – рассказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк Die Welt.

Напомним, что Ройс восстановился после тяжелой травмы, полученной в мае прошлого года – разрыв крестообразных связок колена. В середине декабря он вернулся к тренировкам. Его действующий контракт с «Боруссией» рассчитан до середины 2019 года.