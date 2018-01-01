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    В «Боруссии» по-прежнему рассчитывают на Ройса

    В дортмундской «Боруссии» рассчитывают на полузащитника команды Марко Ройса. В клубном руководстве рассматривают возможность продления контракта с игроком.

    «Марко является частью команды, он один из нас. И я хотел бы видеть его в «Боруссии» и дальше.

    Мы знаем, что он хочет как можно скорее вернуться на поле. У него есть еще достаточно времени для того, чтобы набрать форму», – рассказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк Die Welt.

    Напомним, что Ройс восстановился после тяжелой травмы, полученной в мае прошлого года – разрыв крестообразных связок колена. В середине декабря он вернулся к тренировкам. Его действующий контракт с «Боруссией» рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2018 09:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 января 2018, 11:08

      Вообще ТОП! Удачи Марко и скорее набрать прежнюю форму!

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