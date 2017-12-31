Официальный экипировщик «Барселоны» разместил в своем магазине форму Коутиньо

Официальный экипировщик «Барселоны» в своем интернет-магазине добавил возможность приобретения сине-гранатовой формы Филиппе Коутиньо, который на данный момент является игроком английского «Ливерпуля».
В ссылке на товар фигурировала дата 1.01.2018 – это день открытия трансферного окна в Европе, когда бразилец официально может стать футболистом «Барселоны».
Через некоторое время после публикации товар был удален, но был сделан скриншот соответствующей опции.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter