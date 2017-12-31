Официальный экипировщик «Барселоны» разместил в своем магазине форму Коутиньо

Официальный экипировщик «Барселоны» в своем интернет-магазине добавил возможность приобретения сине-гранатовой формы Филиппе Коутиньо, который на данный момент является игроком английского «Ливерпуля».

В ссылке на товар фигурировала дата 1.01.2018 – это день открытия трансферного окна в Европе, когда бразилец официально может стать футболистом «Барселоны».

Через некоторое время после публикации товар был удален, но был сделан скриншот соответствующей опции.