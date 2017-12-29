«Динамо» продлило контракт с Ташаевым, которым интересовался «Спартак»

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что клуб продлил контракт с полузащитником Александром Ташаевым.

«23-х летний футболист является воспитанником Академии «Динамо» имени Льва Яшина и дебютировал за главную команду в декабре 2014 года в поединке группового этапа Лиги Европы УЕФА против «ПСВ Эйндховен» из Голландии.

Первый же матч в стартовом составе Ташаев провел в августе 2015 года против «Урала». Всего за наш клуб Александр провел 73 игры и забил 8 голов, причем в текущем сезоне он отличился уже 4 раза в 18 встречах.

Футбольный клуб «Динамо» Москва хочет отдельно отметить большое желание самого Александра остаться в родном клубе, а также благодарит представителей Ташаева за конструктивную позицию при проведении переговоров о продлении соглашения», – говорится в обращении.

Ранее сообщалось о переговорах по Ташаеву между бело-голубыми и «Спартаком».