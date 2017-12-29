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  • «Динамо» продлило контракт с Ташаевым, которым интересовался «Спартак»

«Динамо» продлило контракт с Ташаевым, которым интересовался «Спартак»

29 декабря 2017, 15:28
12

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что клуб продлил контракт с полузащитником Александром Ташаевым.

«23-х летний футболист является воспитанником Академии «Динамо» имени Льва Яшина и дебютировал за главную команду в декабре 2014 года в поединке группового этапа Лиги Европы УЕФА против «ПСВ Эйндховен» из Голландии.

Первый же матч в стартовом составе Ташаев провел в августе 2015 года против «Урала». Всего за наш клуб Александр провел 73 игры и забил 8 голов, причем в текущем сезоне он отличился уже 4 раза в 18 встречах.

Футбольный клуб «Динамо» Москва хочет отдельно отметить большое желание самого Александра остаться в родном клубе, а также благодарит представителей Ташаева за конструктивную позицию при проведении переговоров о продлении соглашения», – говорится в обращении.

Ранее сообщалось о переговорах по Ташаеву между бело-голубыми и «Спартаком».

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Спартак Ташаев Александр
Комментарии (12)
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Сильвербой
1514551083
Шаг вызывающий уважение, но правильный ли???
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insider_retro
1514551374
Конструктивизм - это хорошо, а достижение договорённостей - просто замечательно!!.. Хотелось бы для Динамо другой участи!..
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FanatSerj
1514552792
Уважуха, а за бабло всегда перейти можно, а то сейчас модно не продлевать контракт и ждать вкусного насыпа бабла от другой команды, за то что бесплатно перешел.
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Aleksandr_1986_Spb_
1514553950
Зная об интересе Спартака, игрок и его агент грамотно выторговали увеличение з/п для игрока. Игрок выбирал между улучшенным баблом и возможностью бороться за место в составе топ-клуба при меньшей з/п. Выбрал первое, как это часто бывает в России
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nik_59
1514557984
Посмотрим.
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OfaZavr
1514561432
молодец, не стал гнаться за жирным контрактом в другое место да видимо и агенты голову не вскружили.
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Опорник84
1514563219
Похвально!
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Manilov
1514566628
Похоже от Спартака и не было предметного предложения. В ином случае по любому уходить стоило из Динамо, дабы прогрессировать, не болтаться на дне.
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Полная Канистра
1514568954
в своём лагере свои порядки может все правильно сделали не пропадёт в Динамо
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Sergej-74
1514616641
Красава что остался
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