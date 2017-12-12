Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    «Спартак» начал переговоры по трансферу Ташаева

    Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев может продолжить карьеру в «Спартаке». Согласно источнику, красно-белые начали переговоры с представителями 23-летнего футболиста.

    Юрист игрока Алан Агузаров отказался комментировать ситуацию.

    – Мы не можем договориться с «Динамо» о продлении контракта Ташаева. И договоримся ли – большой вопрос.

    – Правда ли, что ведутся переговоры со «Спартаком»?

    – Без комментариев.

    Ташаев является воспитанником бело-голубых и подписал взрослый контракт в июле 2015 года. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 18-ти играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

    Ранее возможный уход хавбека подтвердил и.о. исполнительного директора «Динамо» Алексей Смертин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2017 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Eddyson
    1513103536
    Плодотворный день: судя по новостям на бомбардире, Федун сегодня четыре трансфера провернул, как минимум. Такими темпами к весне несколько раз состав обновим.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513103775
    У нас всегда с бело-голубыми был обмен игроками и тренерами. Лишь бы без скандала.
    Ответить
    4agaaa
    1513106501
    Ташаев отличный молодой игрок, а что более приятно- Россиянин! Абсолютно для любой команды усиление!
    Ответить
    Sergej-74
    1513115298
    Эээ Ташаева оставьте,своих воспитывайте
    Ответить
    Shotlandets86
    1513115710
    Опять свиньи за россиянами к нам пришли. Своих воспитывайте.
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513152484
    Одно не могу понять,куда ЦСКА то смотрит???Неужели с Динамо не могут договриться???Гинер тупит и тупит!!!
    Ответить
    OfaZavr
    1513154854
    Юрист говорит без комментариев про интерес Спартака а в новости пишут что Спартак уже начал переговоры, как всегда новость из ничего)) Ну а если это правда то только рад буду может как Зобнин хорошо вольется в команду.
    Ответить
    динамит1
    1513174331
    Своих воспитывайте!
    Ответить
    Pourport
    1513247157
    Что за идиоты там засели?Топ закупали за громадные $ отдали за копейки,или вовсе халявно!Теперь вскормили молодежь и просто на четыре стороны!П@здец(извините но др.слов нет)
    Ответить
    ologreds
    1694991745
    numo528988
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+