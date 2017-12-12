«Спартак» начал переговоры по трансферу Ташаева

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев может продолжить карьеру в «Спартаке». Согласно источнику, красно-белые начали переговоры с представителями 23-летнего футболиста.

Юрист игрока Алан Агузаров отказался комментировать ситуацию.

– Мы не можем договориться с «Динамо» о продлении контракта Ташаева. И договоримся ли – большой вопрос.

– Правда ли, что ведутся переговоры со «Спартаком»?

– Без комментариев.

Ташаев является воспитанником бело-голубых и подписал взрослый контракт в июле 2015 года. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 18-ти играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

Ранее возможный уход хавбека подтвердил и.о. исполнительного директора «Динамо» Алексей Смертин.