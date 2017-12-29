«Атлетико» выставил Феррейру-Карраско на трансфер, сумма выкупа – 96 миллионов

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может покинуть клуб в период зимнего окна переходов. По информации Daily Mail, мадридский клуб выставил футболиста сборной Бельгии на трансфер.

В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл в 18-ти встречах всех турниров. На его счету три мяча и четыре голевые передачи.

По ходу сезона сообщалось об интересе к Феррейре-Карраско со стороны «Баварии», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро. Согласно AS, сумма выкупа бельгийца равна 96 миллионам евро.