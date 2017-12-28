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Тимощук заявил, что в «Зените» есть проблемы

28 декабря 2017, 16:27
36

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук дал анализ выступлению команды в первой части сезона и поделился ожиданиями от второй. Специалист подтвердил, что в команде есть проблемы.

«Есть проблемы, и мы это понимаем. Вначале мы показывали амбициозный футбол, но в череде неудачных матчей, к сожалению, растеряли преимущество. Анализируем, почему это произошло.

Нынче много пишут, что у «Зенита» молодая и, по сути, новая команда. Это действительно так. Нужно время, чтобы всем сыграться и адаптироваться. Взять тех же аргентинцев. Люди ведь приехали из Латинской Америки. А это другой климат, часовой пояс. Тем более, многие из них претендуют на место в сборной.

Сейчас вот каникулы, а лично меня все эти мысли – как и что надо делать, что поменять, дабы добиться максимального результата, – не отпускают. Да, мы отстаем на 8 очков. Но есть 10 матчей. И выиграть их нужно не на словах, а на деле.

Подобные примеры встречались не раз. В том числе и в нашем чемпионате. И даже в английском, где совершить это еще сложнее. Надеюсь, после зимних сборов «Зенит» будет к рывку готов», – сказал украинец.

Отметим, что зенитовцы обладают самым дорогим составом в РФПЛ.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (36)
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zlobny_zenitos
1514467827
Нам нужен капитан со стальными яйцами...нужен человек, который может любому бошку отвернуть...Надо просто порядок навести, что бы не было терок, дурости, психов, группировок...Если вы профессионалы все, то чувства в одно место и мать вашу работать!
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BANNIKOV1970
1514470000
Проблемы есть у Амкара,а вы с жиру беситесь!
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Юрэс
1514470113
А ШТО, они ФЧЕРА только приехали? Причём тут НАХРЕН часовой пояс? !?!?!?!!!
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woyser
1514470974
Толя, ты походу у Кличко научился интервью давать) Какой на#уй часовой пояс, они уже должны за это время переадаптироваться, больше половины чемпионата прошло, а всё разговоры о сыгранности - ты бредишь!!! Одна грамотная фраза, так это и всем понятно последние игры надо только выигрывать. Дармоеды, тунеядцы и пьяницы!!!
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vladimir-7
1514471073
Разве это проблемы, на которые ссылается Тимощук, а почему в Спартаке все зарубежные игроки заиграли, почти, сразу и не было ссылок на адаптацию и сыгранность игроков. Что, сначала была сыгранность, а потом ее не стало? Игроки давно переехали в Россию из других часовых поясов и до сих пор не адаптировались? А как же наши игроки перелетают через столько поясов, играя в Хабаровске и на другой день играют там? Так,что здесь другие причины, А,Тимощук.
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Ubuntu
1514471220
с жиру бесятся
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insider_retro
1514471926
Проблемы, о которых говорят уже полгода... Кому-то легче стало, очки появились, игра наладилась??!!... НИЧЕГО... Такое впечатление, что состояние тупика поставило некоторых р..ом и наполнило безнадёгой... Надежда, что пауза даст команде всё необходимое, мне кажется, безосновательна... Хуже не будет, но и феерии мы не увидим....
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APchelov
1514472168
Чем больше денег Зенит тратит, тем больше проблем и разобщённости у него возникает.
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Павелий
1514473173
Я вижу у Зенита несколько проблем. 1)Владелец - государство. Это неправильно. 2)Непомерный бюджет. Как бы не говорили, что торгуют сувенирами, аттрибутикой, билеты реализуют, но всё это не покрывает переходы и зарплаты. Есть большие подозрения, что из-за пунка №1 Счётная палата смотрит сквозь пальцы. 3)Националистическая идеология "Один город - одна команда". Гитлер начинал с этого же. Население 5+ миллионов, но нет ни второй команды в РФПЛ, ни мозгов понять, что Питер != Зенит. Тосно всё-таки не из СПб. Я сам живу в Питере 15 лет, а за Спартак болею 22 года. 4)Из предыдущего пункта вытекает лоббирование и помощь со стороны клуба в организации малолетних глоров с виража. Они полные неадекваты, именно они с помощью не всегда честной полиции проносят запрещённую пиротехнику. В сериале "Улицы разбитых фонарей" был сюжет про использование околофутбола в политике. Сюжет основан на ряде реальных фактов. 5)Академия работает так себе. Отхапали большой кусок в Удельном парке, но результата уже давно нет. И, честно, я не вижу, что он появится. Да это и не надо, так как есть пункты №1 и №2.
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zigbert
1514474259
Возможно есть проблемы о которых Тимощук пока не говорит.Пока же аргентинский вариант буксует.
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