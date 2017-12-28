Тимощук заявил, что в «Зените» есть проблемы

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук дал анализ выступлению команды в первой части сезона и поделился ожиданиями от второй. Специалист подтвердил, что в команде есть проблемы.

«Есть проблемы, и мы это понимаем. Вначале мы показывали амбициозный футбол, но в череде неудачных матчей, к сожалению, растеряли преимущество. Анализируем, почему это произошло.

Нынче много пишут, что у «Зенита» молодая и, по сути, новая команда. Это действительно так. Нужно время, чтобы всем сыграться и адаптироваться. Взять тех же аргентинцев. Люди ведь приехали из Латинской Америки. А это другой климат, часовой пояс. Тем более, многие из них претендуют на место в сборной.

Сейчас вот каникулы, а лично меня все эти мысли – как и что надо делать, что поменять, дабы добиться максимального результата, – не отпускают. Да, мы отстаем на 8 очков. Но есть 10 матчей. И выиграть их нужно не на словах, а на деле.

Подобные примеры встречались не раз. В том числе и в нашем чемпионате. И даже в английском, где совершить это еще сложнее. Надеюсь, после зимних сборов «Зенит» будет к рывку готов», – сказал украинец.

Отметим, что зенитовцы обладают самым дорогим составом в РФПЛ.