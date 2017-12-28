Канчельскис: «Разочарование года? Сборная России»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил главное разочарование 2017 года в футболе. Оно, по мнению специалиста, случилось летом в России.

«Разочарование года? Сборная России по футболу. Разочаровала наша команда своим результатом на Кубке Конфедераций. Турнир наглядно продемонстрировал, что мы все время обманываем сами себя, говоря, что, мол, все у нас хорошо.

На деле — все прямо противоположно. Надо смотреть правде в глаза, но мы этого не делаем — от этого тоже разочарование», – заметил эксперт.

Канчельскис провел за сборную России 36 матчей.