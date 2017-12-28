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Канчельскис: «Разочарование года? Сборная России»

28 декабря 2017, 14:24
13

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил главное разочарование 2017 года в футболе. Оно, по мнению специалиста, случилось летом в России.

«Разочарование года? Сборная России по футболу. Разочаровала наша команда своим результатом на Кубке Конфедераций. Турнир наглядно продемонстрировал, что мы все время обманываем сами себя, говоря, что, мол, все у нас хорошо.

На деле — все прямо противоположно. Надо смотреть правде в глаза, но мы этого не делаем — от этого тоже разочарование», – заметил эксперт.

Канчельскис провел за сборную России 36 матчей.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (13)
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Диктор
1514461251
Лично для меня разочарование года -это прибалты которые мнят себя экспертами в Российском футболе.Да еще те кто не живут в России Матушке.
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серега кашин
1514463029
сборная весь год показывала свой уровень
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Garrincha58
1514463048
какое на х разочарование что от наших кривоногих футболеров ждать так что никакого разочарования все идет своим чередом вниз по лестнице
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DOCTOR PENALTY
1514464294
Читаю комментарии, обосрали Андрея, грубо. А ведь он "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" в МанЮнайтед,( помните такой бренд?). Сказал он всё по делу, жёстко но по делу. У него и доказательства есть: где у нас сейчас главный по футболу? Стал призраком. Есть у нас ещё Шалимов ( в Интере был одним из лучших), создал в Краснодаре очень интересную команду- тоже обосрали. Есть Мостовой ( бренд Царь, памятник в Виго) - тоже обосрали. Есть Карпин, ещё Аршавин. Болше что-то не вспомню. Получается, что обсираем лучшее, что у нас есть. Понимаю, что получу сейчас кучу минусов, но тем не менее всех с наступающим Новым годом, побольше красивых матчей, счастья и здравого ума!
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niko5
1514466187
Все такие умные!!Один одного хлеще!Наша сборная играет на своем уровне. исходя из имеющихся игроков!Будут в России свои Месси и Рональдо-можно ждать чего то нового!!А сейчас о чем говорить?На своем уровне они играют вполне не плохо!!!Респект и уважуха!!! Да здравствует 63 или 62 команда в мире!!!
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niko5
1514466867
А Канчелькис-это фуфел!!Он больше чем как обосрать ни на что не годится!!!
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zlobny_zenitos
1514468257
Многие может и набросятся на меня, но я считаю, что не в футболистах дело... А в гнили структуры РФС...политезе бесконечном, функционерах, которые далеки от футбола... Ну и Саламыч...при всем уважении к его возрасту, заслугам, тоже виноват, со своей необъективностью...не спорю, сборной любой нужен либо очень хороший психолог (икнись Гусу легёнько) или "крутой техасский рейнджер", Саламыч пытается им быть, но в свои 52 года, он это делает уж очень по подростковому...с этим дружу, с этим нет. Пусть игрок будет тварью, но если он играет, сделай так, что бы он играл у тебя. Как то так...
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Axe111
1514478192
Пора бы уже не обращать внимания на эту сборную клрунов
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Nesterenko
1514511194
А в 90-х и начале нулевых сборная чего-то добивалась , да?)) Сами в свое время ничего не добились, хотя по именам Европа вас всех знала, но обсирались и в отборе и на турнирах! Про свои бревна лучше вспомните!
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nemolod
1514532376
А кроме разочарования, другой оценки быть не может! Объективно,на что может сборная на ЧМ рассчитывать-это выход из группы,но и для этого нужно будет очень сильно постараться и многое будет зависеть насколько подготовленной подойдет к этим матчам команда! По справедливости тренером сборной должен был быть более опытным и недостаток этого опыта отражается на тактике и результатах сборной,тем более,что состав ее до сих пор экспериментальный и все это - отражение работы РФС,для которой сборная с одной стороны вроде бы как самая главная и ради нее даже лимит на легионеров ужесточен,а с другой стороны по факту она как детская футбольная академия - тренеры есть ,сборы и матчи проводятся-ну и ладно!
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