Каррагер увидел в ван Дейке нового Фердинанда

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил новичка команды Вирджила ван Дейка с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом.

«Когда-то Рио перешел в «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов фунтов стерлингов, но он сполна окупил их. Он был главным защитником «МЮ», выиграл трофеи и был там в течение 10 лет.

Именно этого ждут от ван Дейка. Он должен привести «Ливерпуль» к трофеям и быть основным игроком, номером один в центре обороны в течение следующего десятилетия», – приводит слова бывшего футболиста Sky Sports.

Напомним, что экс-игрок «Саутгемптона» обошелся «Ливерпулю» в 75 миллионов евро.