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  • Бышовец: «У нас есть молодые тренеры! Например, Точилин тактически сильнее Манчини»

Бышовец: «У нас есть молодые тренеры! Например, Точилин тактически сильнее Манчини»

27 декабря 2017, 20:57
9

Советский и российский футбольный тренер Анатолий Бышовец сравнил главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини и главного тренера санкт-петербургского «Динамо» Александра Точилина.

«Динамо» во главе с Сашей Точилиным тактически переигрывает в Кубке России «Зенит» Роберто Манчини! У нас есть тренеры! Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Михаил Галактионов и Сергей Семак, конечно, в первую очередь. Не надо быть в плену стереотипов», – сказал эксперт.

Бышовец последний раз имел тренерскую практику в 2009 году.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Сочи Бышовец Анатолий Манчини Роберто Точилин Александр
Комментарии (9)
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за ЦСКА с 1980г
1514398002
Бышовец-патриарх нашего футбола( про него ещё Высоцкий пел..).Так что всё правильно сказал..
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sprint5
1514398459
правильно сказано
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DOCTOR PENALTY
1514402569
Всё объективно, не побоялся плюнуть против ветра.
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GoldPlayFIFARus9
1514406111
Чё он несёт? Не в защиту Манчини,а просто ради справедливости... Точилин возглавлял Ман Сити? Выигрывал с ним АПЛ? Может он Интер на худой конец возглавлял? Или вся его переиговка "тактически" заключается в постановке автобуса и при первом случае херачить по ногами сопа,чтобы тот к воротам не подходил? Может Тихонов,что возглавлял? Галактионов? Кто из вышеперечисленных добился хоть чего-то? Пока у нас вот такие вот "тренеры", как сам Бышовец, у нас "тренируют" и их команды играют в анти-футбол,у нас никогда не будет качественной игры. На данный момент только 3 клуба РФПЛ,если не играют,то хотя бы стараются играть в футбол: Зенит,Спартак и Краснодар. Ещё иногда ЦСКА пытается,в остальном тошно смотреть на этот костоломный футбол "тактически более грамотных тренеров"
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nailvakh
1514406333
Три богатыря - Орлов, Рейнгольд, Бышовец
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alp
1514408859
толян под рейнголда начал косить
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_Marqella_
1514422840
Бышовец конечно уважаемый человек, но такие громкие заявления делать как то не правильно....Рыжий конечно игроком был хорошим, спору нет,но сравнивать его с Манчини как минимум не корректо...Точилин пока ни кто, и не понятно, как он может быть тактически сильнее Манчини если он не тренировал ни кого...Какое то глупое заявление...
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eugen-han
1514630724
так чего же его не берут в динамо,раз такой сильный,но надо признать,что манчини действительно никакой и в ФНЛ потерпел бы полное фиаско,а так ,когда большой клуб,хороший подбор игроков и финансовый ресурс его проф.непригодность как-то прячется за всем этим.
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