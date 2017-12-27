Бышовец: «У нас есть молодые тренеры! Например, Точилин тактически сильнее Манчини»

Советский и российский футбольный тренер Анатолий Бышовец сравнил главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини и главного тренера санкт-петербургского «Динамо» Александра Точилина.

«Динамо» во главе с Сашей Точилиным тактически переигрывает в Кубке России «Зенит» Роберто Манчини! У нас есть тренеры! Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Михаил Галактионов и Сергей Семак, конечно, в первую очередь. Не надо быть в плену стереотипов», – сказал эксперт.

Бышовец последний раз имел тренерскую практику в 2009 году.