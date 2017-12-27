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  • Колосков – об уходе Мутко из «России 2018»: «Это театр абсурда какой-то. Нет слов»

Колосков – об уходе Мутко из «России 2018»: «Это театр абсурда какой-то. Нет слов»

27 декабря 2017, 18:11
19

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход вице-премьера России Виталия Мутко с поста руководителя оргкомитета чемпионата мира-2018 в нашей стране. Экс-функционер назвал это абсурдом.

«Я даже думать об этом не хочу. У меня в голове это никак не укладывается.

На исполкоме РФС он объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза, в органе, который не связан никак с проведением чемпионата мира.

И вдруг сегодня он заявляет, что уходит с поста председателя оргкомитета, который за все отвечает перед ФИФА и народом российским. Это театр абсурда какой-то, честно говоря, даже слов нет», – сказал Колосков.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Ruryu
1514387689
Театр абсурда-это вы и ваши последователи...
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серега кашин
1514388355
мутко прима этого театра
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Александр52
1514394107
Эх Вячеслав Иванович, может уже хватит Петрушку валять. Да всё вы знали, и сценарий ваш. Вы же старый актёр, и не плохой, да вы были и не плохим Председателем РФС, но вас именно он в своё время сломал пополам. Он же ваш могильщик, а вы его сегодня жалеете. Скажите наконец всю правду и оставьте неповторимый след в истории российского футбола. Завтра будет поздно.
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Tostao
1514395095
Что Мудко, что Колосок - одного поля ягоды.
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smersh45
1514395417
чувствует что сзади уже свербит
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Eddyson
1514397479
Особливо понравились слова о том, что Витёк якобы "за все отвечает перед народом российским".
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Nerlinger
1514398568
У нас всё руководство Театр!!! Абсурда. Может палёным перед выборами запахло?
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Полная Канистра
1514399592
и что вы все там так за него цепляетесь? колос походу вам по фиг на наш футбол что этот чел уже натворил
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Avaretz
1514401676
Колосков и Мутко одного поля ягодки
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Одинокий волк Маквейд
1514457561
Это тяжкий наш крест - ставленники ВВП на всех постах, все просравшие и загубившие.
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