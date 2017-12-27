Колосков – об уходе Мутко из «России 2018»: «Это театр абсурда какой-то. Нет слов»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход вице-премьера России Виталия Мутко с поста руководителя оргкомитета чемпионата мира-2018 в нашей стране. Экс-функционер назвал это абсурдом.

«Я даже думать об этом не хочу. У меня в голове это никак не укладывается.

На исполкоме РФС он объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза, в органе, который не связан никак с проведением чемпионата мира.

И вдруг сегодня он заявляет, что уходит с поста председателя оргкомитета, который за все отвечает перед ФИФА и народом российским. Это театр абсурда какой-то, честно говоря, даже слов нет», – сказал Колосков.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.