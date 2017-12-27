Защитник «Баварии» Зюле: «Рад, что играю с лучшими футболистами мира»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле счастлив, что у него есть возможность играть в одной команде с лучшими футболистами мира. Напомним, что он перебрался минувшим летом из «Хоффенхайма».

«Отлично чувствую себя на поле в этой команде. Счастлив, но не только потому, что у меня есть в «Баварии» игровая практика.

Рад, что у меня есть возможность работать каждый день с лучшими футболистами мира. Это настоящий подарок для любого футболиста», – приводит слова Зюле TZ.

В текущем сезоне Зюле сыграл в 13 матчах, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.