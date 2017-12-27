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Бузникин: «Смолов впишется в игру «Зенита»

27 декабря 2017, 06:15
7

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин представил возможность обмена Федора Смолова на Артема Дзюбу в «Зенит». По его словам, нападающий «Краснодара» впишется в игру «Зенита» без особых проблем.

– За год Артем Дзюба забил 8 мячей, Александр Кокорин – 20, Федор Смолов – 25 (во всех турнирах-2017). Нобель Арустамян сообщил, что Смолов перейдет в «Зенит» в обмен на деньги и Дзюбу. Подойдет ли Смолов «Зениту»? Давайте порассуждаем. Не пострадает ли от такого перехода Кокорин?

– Я бы не называл одноплановыми форвардами Кокорина и Смолова вообще. Для меня это абсолютно разные футболисты. Я не помню такого, чтобы Манчини играл в одного явного столба, как Дзюба. В игру с двумя нападающими Смолов теоретически вписался бы в «Зените». Футбол – игра, в которой можно действовать на сильных или слабых сторонах того или иного футболиста. Насколько же этот обмен реален, мне сложно сказать.

– Если рассматривать позицию центрального нападающего, кто на ней может дать команде больше: Смолов или Кокорин? Кто из них лучше в подыгрыше?

– Наверное, Кокорин более универсальный, разнообразный игрок. Он может действовать с фланга и в центре, на острие. Смолов более полезен на острие – его умение забить, пробить важно. Он обладает хорошим ударом и, безусловно, скоростью.

– Мы привыкли к тому, что «Краснодар» показывает атакующий комбинационный футбол. Дзюба сможет заменить Смолова в команде Шалимова?

– Дзюба немного иного плана игрок, чем Смолов, но это не умаляет его полезных качеств, за счет которых он играет. Понятно, что при наличии Дзюбы игра немножко видоизменится. Если чисто гипотетически рассуждать.

– Для Артема переход в «Краснодар» – это не шаг назад?

– На это мы получим ответ только по прошествии времени. Все покажет игра – мы можем предполагать что угодно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Дзюба Артем Бузникин Максим Смолов Федор
Комментарии (7)
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Каратель помойников
1514347925
какое то вью мягко говоря странное,зачем с приходом деревяшки(надеюсь никогда это не случиться) должна игра всей команды меняться,нах такой он нужен.вся ценность дзюбишки это рост-в него(дзюбу) мячом попадают и мяч в ворота может отскочить. "Для Артема переход в «Краснодар» – это не шаг назад?"-а это что за тупой вопрос?-в первую очередь это для краснодара шаг назад.да и вообще этим сомнительным предложением зина хочет ослабить конкурента в борьбе за медали и еврокубки,а о подлости зины мы с вами наслышаны
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Диктор
1514351067
Смолову место в Спартаке.Вот тут он однозначно впишется в игру.
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APchelov
1514358971
Если вся эта болтовня всерьёз, то это беда. Про Заболотного уже забыли. Каждая новая покупка лишь подчёркивает несостоятельность уже имеющегося состава. Такой, скажем, плевок. Какая уж тут конкуренция.
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vgarakh
1514364407
Попытка ослабить очередного конкурента за счет огромных и халявных денег.
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OfaZavr
1514365735
надеюсь это только слухи да болтовня и на самом деле такого не произойдет.
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DeviDjons
1514368779
К нам бы Смолова! Тока денег столько нету!
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