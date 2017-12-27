Бузникин: «Смолов впишется в игру «Зенита»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин представил возможность обмена Федора Смолова на Артема Дзюбу в «Зенит». По его словам, нападающий «Краснодара» впишется в игру «Зенита» без особых проблем.

– За год Артем Дзюба забил 8 мячей, Александр Кокорин – 20, Федор Смолов – 25 (во всех турнирах-2017). Нобель Арустамян сообщил, что Смолов перейдет в «Зенит» в обмен на деньги и Дзюбу. Подойдет ли Смолов «Зениту»? Давайте порассуждаем. Не пострадает ли от такого перехода Кокорин?

– Я бы не называл одноплановыми форвардами Кокорина и Смолова вообще. Для меня это абсолютно разные футболисты. Я не помню такого, чтобы Манчини играл в одного явного столба, как Дзюба. В игру с двумя нападающими Смолов теоретически вписался бы в «Зените». Футбол – игра, в которой можно действовать на сильных или слабых сторонах того или иного футболиста. Насколько же этот обмен реален, мне сложно сказать.

– Если рассматривать позицию центрального нападающего, кто на ней может дать команде больше: Смолов или Кокорин? Кто из них лучше в подыгрыше?

– Наверное, Кокорин более универсальный, разнообразный игрок. Он может действовать с фланга и в центре, на острие. Смолов более полезен на острие – его умение забить, пробить важно. Он обладает хорошим ударом и, безусловно, скоростью.

– Мы привыкли к тому, что «Краснодар» показывает атакующий комбинационный футбол. Дзюба сможет заменить Смолова в команде Шалимова?

– Дзюба немного иного плана игрок, чем Смолов, но это не умаляет его полезных качеств, за счет которых он играет. Понятно, что при наличии Дзюбы игра немножко видоизменится. Если чисто гипотетически рассуждать.

– Для Артема переход в «Краснодар» – это не шаг назад?

– На это мы получим ответ только по прошествии времени. Все покажет игра – мы можем предполагать что угодно.