Гендиректор «Ахмата»: «Сейчас переговоров по Швецу не ведем, но предложения о его трансфере поступали»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подчеркнул, что на данный момент клуб не ведет никаких переговоров о возможной продаже полузащитника Антона Швеца. При этом руководитель отметил, что грозненцы получали ранее предложения по 24-летнему игроку.

«У нас были предложения по Швецу и другим игрокам, но переговоры мы не ведем. Мы поговорили с некоторыми клубами, высказали им свою позицию, они выслушали нас, но сейчас переговоров нет», – сказал Айдамиров.

Швец перешел в «Ахмат» из «Вильярреала Б» летом 2017 года, заключив четырехлетний контракт. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех клубных турнирах, отметившись тремя голами.