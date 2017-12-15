Уткин — о предложении Федуна реформировать РФПЛ: «Это революция. Просто в дурдоме»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна реформировать РФПЛ. В частности Уткин прокомментировал предложение учитывать погодные условия при составлении календаря (композиция текста Уткина сохранена — прим. ред.)

«Революция в том, чтобы учитывать климат.

Революция.

Пункт первый реформы.

Господа, Леониду Федуну просто несколько позже, чем всем нам, рассказали стишок, который начинается со слов «стою на асфальте я, в лыжи обутый».

Если вы до сих пор не догадывались, то, о чем в стишке речь дальше, видимо, и есть революция.

Просто в дурдоме», — написал Уткин.

«Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ