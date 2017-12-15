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    • Уткин — о предложении Федуна реформировать РФПЛ: «Это революция. Просто в дурдоме»

    Уткин — о предложении Федуна реформировать РФПЛ: «Это революция. Просто в дурдоме»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна реформировать РФПЛ. В частности Уткин прокомментировал предложение учитывать погодные условия при составлении календаря (композиция текста Уткина сохранена — прим. ред.)

    «Революция в том, чтобы учитывать климат.

    Революция.

    Пункт первый реформы.

    Господа, Леониду Федуну просто несколько позже, чем всем нам, рассказали стишок, который начинается со слов «стою на асфальте я, в лыжи обутый».

    Если вы до сих пор не догадывались, то, о чем в стишке речь дальше, видимо, и есть революция.

    Просто в дурдоме», — написал Уткин.

    «Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2017 00:33
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    Комментарии (12)
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    rammax fcsm
    1513287581
    как же было смешно смотреть, когда жирная туша навернулась с кресла!!
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    mutabor0992
    1513289874
    то ли лыжи не едут,то ли палки погнуты.гы гы.А что бегемот прав.На все 100.Грубо конечно,но в точку.
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    Superviser77
    1513299045
    У такой большой страны должно быть 20 команд в высшей лиге играть и лиг 5 ниже уровнем, но на самом деле уровню европейского футбола соответствует команд 5-8. Так что лига из 10 команд в 3 круга нормальное явление. Мы, к сожалению, не Англия. А про климат и природные условия - тут есть место для дискуссии.
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    Борз-95
    1513301237
    Да.
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    retiremen
    1513309943
    Но кто то из них прав. Правда я не вижу здесь никакой революции, если летний матч команды будут играть при +25 на Урале или в Сибири, а зимний на юге при +15. Но у нас ведь как. Мы идем на матч с Амкаром в Краснодаре в августе при +40 и там все умирают от жары, а в декабре при -15 едем в Перьмь. Извините, но я тут не вижу революционной ситуации, здесь явный пофигизм к составлению календаря. В чем проблема включить мозги на период составления?
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    Сибирь за Спартак
    1513322188
    Вася, это ты в лыжи обутый.
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    Gullit 76
    1513326563
    Тут утка воду мутит,там орёл крылом облака задевает - но решать будут сами клубы.А большинство клубов уверен будут против!
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    ologreds
    1694991732
    numo529211
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