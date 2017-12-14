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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ


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    Голосов: 4
    14.12.2017 17:05
    Владелец «Спартака» считает, что чемпионат России нуждается в серьезных переменах. Вы согласны?

    Что предложил Федун?

    Владелец «Спартака» Леонид Федун в беседе со «Спорт-Экспрессом» выдвинул несколько реформ для российского футбола. Одна из них – сокращение числа команд в РФПЛ с 16 до 14.

    Вот как Федун прокомментировал свое предложение:

    «На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание».

    Владелец «Спартака» задался вопросом: для кого играют команды, собирающие на домашних встречах меньше пяти тысяч зрителей? По мнению Федуна, в РФПЛ нужно ввести правило из американского спорта: если на каждый матч команды не приходит по 15 тысяч болельщиков, то она не получает лицензию.

    При новой системе с 14 командами сохранится ротация между лигами: две худшие команды вылетят из РФПЛ напрямую, а еще две будут участвовать в стыковых матчах. Главное, что можно извлечь из этой системы – финансовую выгоду. «Для такой команды, как «Спартак», появится возможность провести еще несколько игр высшего уровня – с «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локо». Это полные стадионы, матчи, на которые продаются билеты высокой ценовой категории», – говорит Федун.

    Вторая семерка, по его мнению, тоже останется в плюсе: «Для второй семерки это тоже очень важные встречи – на выживание, зрительский интерес к ним тоже немал. По моим расчетам, дополнительные доходы составят от 100 до 300 миллионов рублей для каждого клуба. А для «Спартака» или «Зенита» – до 500 миллионов рублей за сезон».

    Что сказали в РФПЛ?

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что число клубов в лиге действительно может быть сокращено:

    «В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге – сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить.

    По формуле, предложенной Леонидом Арнольдовичем, в части проведения 26 туров до зимнего перерыва, скажу так: можно играть в середине недели, но надо смотреть и на плотность европейского календаря – вторник-четверг зарезервированы для еврокубков. Что касается раздела по семеркам, то схема интересная, вариант неплохой, у нас однажды похожее деление применялось».

    Что сказали другие клубы РФПЛ?

    Несколько клубов уже высказались довольно негативно. Так, генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов считает, что Федун думает только о больших клубах – то есть, только о себе.

    «Первая реакция на интервью Федуна, конечно, негативная. Его инициативы рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным? Он же об этом там не говорит. Хотя говорит, что остальные клубы будут против, вот мы и против», – сказал Балашов.

    В похожем ключе высказался президент «Урала» Григорий Иванов: «Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учетом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?».

    Давайте выясним: действительно ли РФПЛ нуждается в таких радикальных реформах?

    «Амкар»: «Если сократить РФПЛ, где же Федун возьмет новых селиховых и джикий?»

    Асхабадзе: «Больше нельзя приписывать себе заслуги в стабильности чемпионата»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии86
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    • ...
      Рейтинг: -22

      Петербург за Спартак 17 декабря 2017, 13:06

      1)Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы?
      Нет, он хочет чтобы вы, переферийные царьки нашли другие способы пилить бабло.
      2)С учетом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?
      А где сейчас играют еще тысячи и тысячи? К ним еще 22 приплюсуй.
      Пора научиться сначала вкладывать, а потом уже плоды пожинать... А то стадион- огород, гостиница- помойка, а гонору как у Абрамовича

      2
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      Рейтинг: +589

      lNeTl 16 декабря 2017, 22:46

      Чем больше команд,тем больше интриги и борьбы,я за увеличение!

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль > lNeTl 17 декабря 2017, 20:31

      не потянут экономически. помимо зп необходимо содержать целый штаб людей, поддерживать инфраструктуру. а с учетом посещаемости и спроса на трансляции им держать клуб на плаву даже нечем будет. выход только в сокращении. тогда не будет позорных снятий с чемпов вроде москвы, сатурна или алании.

      2
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      Рейтинг: -22

      Петербург за Спартак > Поль 17 декабря 2017, 20:41

      И, добавлю, долгов по зарплате перед футболистами

      1
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    • ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ 16 декабря 2017, 10:35

      Я не удивился, если бы эта идея прозвучала от зенита или цска, но от спартака... Они сами то периодически ниже 8 места или рядом с этим заканчивают.

      0
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      Рейтинг: -22

      Петербург за Спартак > _LM_ 17 декабря 2017, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      То есть проводница вылезла со своим мнением)) Вы-то последние годы в троике.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ > Петербург за Спартак 17 декабря 2017, 13:19

      Во-первых, у болел Локо есть свое мнение, в отличие от ведомого поросенка из Питера! Во-вторых, профессия проводницы не такая уничижительная, насколько ты вкладываешь в нее. В-третих, я про достижения Локо ни разу не упомянул. Так что сасай.

      -1
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      Рейтинг: -22

      Петербург за Спартак > _LM_ 17 декабря 2017, 13:51

      Во-первых "болела Локо" это синоним слова "Недоразумение". Во-вторых о профессии проводницы я не сказал не слова. А ведомый, это ты в симбиозе с твоим другом- 3/4дором. (Пассивный значит). Так что хочешь- сасай, хочешь подмахивай))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ > Петербург за Спартак 17 декабря 2017, 14:45

      ***...Тупее оппонента, я еще не встречал. Судя по твоему нику, ты либо Панов, либо даун.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > _LM_ 17 декабря 2017, 15:29

      Ты Даунов видел когда-нибудь? Родители детей с подобным заболеванием ( это очень добрые дети) тебя бы просто казнили и правильно сделали...

      1
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      ...
      Рейтинг: -22

      Петербург за Спартак > _LM_ 17 декабря 2017, 15:35

      Ты совсем дурачок?)) Какой ты мне оппонент, чучело малолетнее?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +471

      ks75 15 декабря 2017, 21:34

      Федун мыслит как предприниматель,его задача прибыль и это неплохо,что человек умеет считать деньги! Проблема не в сокращении или увеличении клубов,а в популизации футбола! Есть народ на трибунах-есть деньги,нет зрителя нет денег! Народу нужно зрелище! А какое может быть зрелище в открытом стадионе в мороз или дождь на матче Амкар-Тосно????? Сами игроки в таких условиях бегать не будут! Нужна инфраструктура,стадионы, которые позволят создать комфорт и игрокам и зрителю! Нужна картинка на поле чтоб зритель пошел, а вот для этого нужны качественные игроки, которые ее создадут! Способны наши школы и клубы с переферии дать таких игроков? На все города не хватает газпрома!!! Не в каждом городе есть свой Галицкий желающий на себе тянуть бремя содержания клуба!!! И не такие у нас огромные бюджеты у регионов чтоб на их шею вешать амбиции футболистов!

      2
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ks75 17 декабря 2017, 11:19

      Если бы у нас футболисты и владельцы клубов получали бы доход от продажи билетов, то я думаю, что зарплата футболиста не превышала бы 10000 РУБЛЕЙ! У нас ни один клуб не дает прибыли! А много молодых игроков выпустил Краснодар Галицкого? У ЦСКА этот показатель получше! Наши футболисты избалованы большими контрактами! Так что я не пойму чего хочет Федун! Здесь дело не в деньгах! Но и за футбол он не волнуется! Может куда свою кандидатуру хочет выдвинуть? К какой-нибудь кормушке пристроиться?

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 15 декабря 2017, 17:45

      В Исландии 300 000 человек и они смогли найти 25 гномов что-бы они радовали болельщиков! А в России, конечно кроме Московского государства, где население несколько миллиардов не могут найти адекватных бродяг, которые не за бабло траву мнут и ноют, а действительно хотят играть в ФУТБОЛ! А этот московский гном вообще предлагает похоронить то немногое, что осталось? Большой и толстый ему в РОТ!!!!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Пельш 1 17 декабря 2017, 16:06

      А ты сам чьих будешь? Чей холоп?))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 декабря 2017, 10:47

      Самое прикольное,сё,что сказал этот идиот,связано исключительно с деньгами.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > Татарин за ЦСКА 15 декабря 2017, 22:44

      а ты,умник, что предложить можешь?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 декабря 2017, 10:34

      А давайте учредим супер-пупер лигу и титул супер-пупер-чемпиона и будем херачиться за него с конями - 15 раз на их стадио, 15 - на нашем. Интересно, на 4-5 или 6 матче аншлаги "засохнут"? Федун - идиот, "давайте продавать больше того, что дорого продается". Когда того, что дорого, становится много, оно дешевеет. Бизнесмен, блин. Только нефтью торговать умеет. Надо раскручивать футбол как продукт, шоу, зрелище... а не ужиматься до 14, а потом что - 12... 8... 6?.. В мозгу только высшая ценовая категория. У народа с бабками туговато, а за те, что есть, наш футбол предложить может не много.

      4
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      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > momwig_ 15 декабря 2017, 10:45

      Из всего тобой сочиненного понял две вещи, ты умнее Федуна и надо раскручивать футбол, правда за бла-бла-бла ты забыл написать, как ? Удиви меня, не дай в тебе разочароваться.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > silver29 15 декабря 2017, 10:47

      Он отчасти прав!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > Татарин за ЦСКА 15 декабря 2017, 10:51

      Парни, давайте свои конкретные предложения. Федун свои высказал, я другого не читал на сайте и мне трудно сравнивать кто умнее.

      6
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > silver29 15 декабря 2017, 10:54

      Я лично против сокращения команд.Вот условный Заболотный перешел в Зенит из маленького клуба.Да много кто перешел из маленьких клубов в ТОП-5 наших,а если их убрать,то много футболистов можем потерять,в том числе и для сборной

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > silver29 15 декабря 2017, 10:58

      Разочарую. Потому как вдруг ты аккуратно всё запишешь, побежишь к Федуну и за мзду ему всё выложишь на блюдечке ))) так что я лучше пошлю вас обоих учиться у тех, кто не бла-бла-бла, а всё это уже реализовал и реализовывает, и довольно успешно. Пока будет разница в доходах с Европой (то есть походу вечно), таких же "как там" цен на билеты и атрибутику назначить всё равно не получится. Но сама организация процесса универсальна, хотя, конечно, от одного "Спартака" глобально ничего не зависит, но они ведь там как-то общаются и вроде все заинтересованы... А бла-бла-бла - это 14 команд и "золотые горы". Потому что через пару-тройку лет от таких ужиманий станет только хуже.

      4
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      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > Татарин за ЦСКА 15 декабря 2017, 10:59

      Так пойми вы все хотите сохранить футбол, но без финансирования это не возможно. Вариантов два или государственная поддержка или частные финансовые вливания в клубы. Пример Амкар, с его уходом не только уйдет клуб высшей лиги но и закроются все детские школы или будут выживать за счет энтузиазма тренеров и денег родителей, и где и когда мы получим молодых дарований ? Сегодня речь идет о том что б выжить РФПЛ (((((((((((((. Сам это констатирую с горечью.

      6
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > silver29 15 декабря 2017, 11:39

      Правят потому что РФС долбараны!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > Татарин за ЦСКА 15 декабря 2017, 22:43

      своих воспитывать надо!

      3
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      ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > momwig_ 15 декабря 2017, 22:46

      у тебя, похоже, с умишком тоже не очень

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 19asmodey54 16 декабря 2017, 07:30

      вот ты и я это понимаем,почему же "умные" люди этого ни как понять не могут???

      0
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      ...
      Рейтинг: +467

      Vratarь > silver29 16 декабря 2017, 10:34

      Сегодня? Речь о сохранении РФПЛ идёт уже лет двадцать. За это время плюс только один - появились хорошие и прекрасные поля, в этом лига преуспела. А в остальном все начинания приводят к противоположенному результату. И народ против этих предложений, потому что оно звучит из уст тех (Федун в их числе) людей, которые внедряют свои предложения уже лет 15ть, в результате чего верхняя пятёрка становится всё богаче, а остальные клубы РФПЛ (уж не говоря об других лигах страны), испытывают всё больше проблем и исчезают. Эти предложения не за спасение лиги, они за спасение сильнейших, не замечая слабых.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1858

      mahan 15 декабря 2017, 09:49

      Да, все правильно он предложил. Топ клубы должны играть между собой на много чаще. Чтобы талантливые игроки развивались и могли конкурировать с другими командами в Европе. Плюс реально чем больше игр среди топовых команд тем больше зрителей и больше клубы смогут заработать.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > mahan 15 декабря 2017, 10:48

      Где в Спартаке,Зените,Локомотиве талатливые,а самое главное молодые игроки то???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1858

      mahan > Татарин за ЦСКА 15 декабря 2017, 10:57

      Глаза открой и посмотри, фигню какою-то пишешь.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > mahan 15 декабря 2017, 10:59

      Так ты покажи мне молодого таланта в Зените условном

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1858

      mahan > Татарин за ЦСКА 15 декабря 2017, 11:12

      Прочитай, еще раз подробнее мой комментарий. Я написал талантливые игроки, а не молодые игроки, и не привязывался к нации игрока, а написал о клубах в целом. Чтобы выдерживать конкуренцию в Европе, наши топ клубы должны постоянно играть против сильных соперников, в России к сожалению сильных команд умеющих более менее играть в европейский футбол 5-6 команд. В том же английском чемпионате для примера их 10-12. Именно из-за малой игровой практики с сильными командами, игроки команд и не растут как игроки. Поэтому мы и сдуваемся в Европе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > mahan 15 декабря 2017, 11:41

      то,что мы сдуваемся в Европе-это заслуга того,что к нам не едут ТОп игроки для усиления.Да и в ближайшее время точно не приедут.Приходиться брать то,что есть (Педро Роша,Витиньо и т.д)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22

      Петербург за Спартак > Татарин за ЦСКА 17 декабря 2017, 12:59

      Жирков))))))))))))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Петербург за Спартак 17 декабря 2017, 13:41

      Вообще молодой.про талантливый да!!!

      1
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 15 декабря 2017, 09:31

      Федун грамотный бизнесмен.и в его предложениях есть здравый смысл.(тут кстати его не полное интервью)
      И да, он в отличии от других хоть что-то предлагает а не сидит на попе ровно,хочет что бы футбол в стране развивался и клубы прогрессировали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Геннадий Бирюков 15 декабря 2017, 10:49

      Ничего тут здравого нет.В маленьких командах играют игроки,которые потом и попадают в Зенит,ЦСКА,Спартак и т.д,а если сократить клубы,то очень много молодёжи можем потерять.

      0
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      Рейтинг: +30

      Muxa_Perm 15 декабря 2017, 09:04

      Без господдержки в России не будет большого футбола. Пример, "Амкар" из Перми. И уменьшением числа футбольных клубов до уровня мелкой евространы нам не вырастить достаточное количество игроков мирового уровня! Останется только иноземцев бегом переводить на российское гражданство для участия России в мировом футболе...

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