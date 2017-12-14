«Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ

Владелец «Спартака» считает, что чемпионат России нуждается в серьезных переменах. Вы согласны?

Что предложил Федун?

Владелец «Спартака» Леонид Федун в беседе со «Спорт-Экспрессом» выдвинул несколько реформ для российского футбола. Одна из них – сокращение числа команд в РФПЛ с 16 до 14.

Вот как Федун прокомментировал свое предложение:

«На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание».

Владелец «Спартака» задался вопросом: для кого играют команды, собирающие на домашних встречах меньше пяти тысяч зрителей? По мнению Федуна, в РФПЛ нужно ввести правило из американского спорта: если на каждый матч команды не приходит по 15 тысяч болельщиков, то она не получает лицензию.

При новой системе с 14 командами сохранится ротация между лигами: две худшие команды вылетят из РФПЛ напрямую, а еще две будут участвовать в стыковых матчах. Главное, что можно извлечь из этой системы – финансовую выгоду. «Для такой команды, как «Спартак», появится возможность провести еще несколько игр высшего уровня – с «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локо». Это полные стадионы, матчи, на которые продаются билеты высокой ценовой категории», – говорит Федун.

Вторая семерка, по его мнению, тоже останется в плюсе: «Для второй семерки это тоже очень важные встречи – на выживание, зрительский интерес к ним тоже немал. По моим расчетам, дополнительные доходы составят от 100 до 300 миллионов рублей для каждого клуба. А для «Спартака» или «Зенита» – до 500 миллионов рублей за сезон».

Что сказали в РФПЛ?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что число клубов в лиге действительно может быть сокращено:

«В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге – сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить. По формуле, предложенной Леонидом Арнольдовичем, в части проведения 26 туров до зимнего перерыва, скажу так: можно играть в середине недели, но надо смотреть и на плотность европейского календаря – вторник-четверг зарезервированы для еврокубков. Что касается раздела по семеркам, то схема интересная, вариант неплохой, у нас однажды похожее деление применялось».

Что сказали другие клубы РФПЛ?

Несколько клубов уже высказались довольно негативно. Так, генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов считает, что Федун думает только о больших клубах – то есть, только о себе.

«Первая реакция на интервью Федуна, конечно, негативная. Его инициативы рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным? Он же об этом там не говорит. Хотя говорит, что остальные клубы будут против, вот мы и против», – сказал Балашов.

В похожем ключе высказался президент «Урала» Григорий Иванов: «Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учетом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?».

Давайте выясним: действительно ли РФПЛ нуждается в таких радикальных реформах?

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