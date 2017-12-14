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    • Асхабадзе: «Больше нельзя приписывать себе заслуги в стабильности чемпионата»

    Асхабадзе: «Больше нельзя приписывать себе заслуги в стабильности чемпионата»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал инициативу председателя совета директоров клуба Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, в отечественном футболе настало время перемен.

    «Время перемен настало и это очевидно, по-моему, уже всем людям, задействованным в этой сфере. Более приписывать заслуги себе в том, что чемпионат по футболу в России стабилен, мы не можем. Это неправильный подход, несовременный — мы должны говорить о постепенном прогрессе и развитии, а не застое!

    Приведу один из примеров: комиссия от РФПЛ и/или РФС не должна допускать клуб, у которого нет профессиональной академии и условий для детей и выделяемых средств на это, к участию в РФПЛ. Не надо бояться, что в самом начале пути, возможно, количество клубов в высшем дивизионе сократится: это будет очищение и импульс для тех, кто просто ждeт бюджетные деньги и не хочет развиваться. Основное — ввести систему получения финансовых гарантий от клубов перед стартом чемпионата во время прохождения лицензирования. Нет гарантий — не надо мучить себя и общественность своими проблемами по ходу сезона, и так далее.

    Ну и, конечно же, лимит. Менять и еще раз менять! Даже формула, предложенная еще три года назад, будет эффективнее нынешней, я говорю о лимите по заявке, но с принятыми критериями оценки каждого легионера (потолок его зарплаты, процент сыгранных матчей за основные сборные или юношеские и так далее), — сказал Асхабадзе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2017 14:59
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    Комментарии (2)
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    Serjoga
    1513274975
    Нет желания комментировать! За лимит, против лимита, со школами, без школ...! Как "дяди с деньгами" решат-так и будет!
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    ologreds
    1694991735
    numo529162
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