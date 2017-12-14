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    • «Амкар»: «Если сократить РФПЛ, где же Федун возьмет новых селиховых и джикий?»

    «Амкар»: «Если сократить РФПЛ, где же Федун возьмет новых селиховых и джикий?»

    Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, в таком случае молодые игроки не смогут быстрыми темпами развиваться.

    «Мысль о том, что количество кассовых матчей увеличится, и болельщик от этого выиграет, скорее правильная, но можно подискутировать и о том, не обесценятся ли со временем такие игры, как ЦСКА – «Спартак» или «Спартак» – «Зенит», если в каждом сезоне их будет не по 2, а по 4? 

    И если в РФПЛ станет меньше команд, то и у молодых ребят будет меньше шансов играть против сильных команд и тем самым расти – и где Федун возьмет новых селиховых и джикий? Не «Спартак» же с «Зенитом» будут «обкатывать» молодежь! У этих клубов другие спортивные задачи», – сказал Маслов.

    Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 16:55
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    Комментарии (14)
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    Lester84
    1513262866
    А я бы лично из РФПЛ сократил Амкар. Никогда зрелищной игры не показывает - вечно тягучее автобусное УГ, постоянно договорняки катает, плюс на их искуственном газоне в мороз - только игроки гробятся. Сами не играют, и другим не дают. Бюджет доят и ЗП игрокам регулярно задерживают. Нафиг нужен такой футбол? И непотопляемые какие-то, на грани вылета все время ходят, а все на плаву удерживаются
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    Rimidal-v
    1513263548
    В его посыле есть рациональное звено. Но он забыл об одном. Надо перейти на прежнюю схему осень-весна. Ведь смотрите-летом, в самую футбольную пору пауза. А зимой, в сибирские морозы игра. Разве это футбол❓Раньше в хоккей играли на открытых площадках. А сейчас в закрытых залах. А ведь футбол не хоккей ❗ А каково зрителям в мороз сидеть под открытым небом ❓Я в свое время сидел, вернее стоял. Ничего особо приятного нет. Можете мне поверить. А где в основном морозы❓ В основном в Сибири, где слабейшие команды.Кроме того, при разделении сократятся длительные переезды, а значит экономятся средства. А когда в Сибири будут построены крытые стадионы, можно будет что-то изменить. Вы скажете - мол вот и сейчас как бы слабые с сильными нормально играют. Конечно, если поставить автобус, то можно ничейку сгонять или даже на дурака и победить. Но это же не футбол ❗ Как-то так... имхо.
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    Сержтир
    1513264737
    16 команд это самое оптимальное количество и на этом надо оставить как есть.
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    Татарин за ЦСКА
    1513267182
    Вот кого нужно слушать,а не каких то федуней или федунов
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    OfaZavr
    1513268421
    Согласен с ним, со всеми клубами нужно считаться и думаю следует оставить все как сейчас и есть 16 команд, больше тоже не нужно как и меньше.
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    Sense1
    1513269344
    Лучше бы они обратно весну-осень вернули...
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    ФК Факел
    1513283110
    Федун Зажратый и на остальных ему плевать!!!!! Он очень много будет с этого иметь !!!!! Так что нужно оставить старый вариант как есть !!!!!! или снова в спорте будет только Политика и все !!!!! Мы это уже видим на примере Сборной которая будет выступать под нейтральным флагом !!!!
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    ViktorMG
    1513303471
    Однако вспомните судьбу Сатурна, Москвы, Торпедо. Не исключена возможность, что и Амкар идёт тем же курсом. Если руководству плевать на футбол, а Газпромов и Лукойлов на всех не хватает, то может Федун и не так уж и не прав.
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    SPARTAK 85
    1513315293
    Думаю Федун прав. Вот разговоры, что Амкар может прекратить существование. И так любая из пер дива может прекратить. Так зачем они в рфпл. Мне вот например хочется команду в своем городе достойную, но ее не буде, а болеть за унылое убожество без конкретных задач биться за высокие места смысла нет.
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    ologreds
    1694991734
    numo529171
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