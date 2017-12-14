«Амкар»: «Если сократить РФПЛ, где же Федун возьмет новых селиховых и джикий?»

Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, в таком случае молодые игроки не смогут быстрыми темпами развиваться.

«Мысль о том, что количество кассовых матчей увеличится, и болельщик от этого выиграет, скорее правильная, но можно подискутировать и о том, не обесценятся ли со временем такие игры, как ЦСКА – «Спартак» или «Спартак» – «Зенит», если в каждом сезоне их будет не по 2, а по 4?

И если в РФПЛ станет меньше команд, то и у молодых ребят будет меньше шансов играть против сильных команд и тем самым расти – и где Федун возьмет новых селиховых и джикий? Не «Спартак» же с «Зенитом» будут «обкатывать» молодежь! У этих клубов другие спортивные задачи», – сказал Маслов.

Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.

