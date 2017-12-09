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    • Рейнгольд: «Пусть игроки «Спартака» вымаливают прощение в дерби с ЦСКА»

    Рейнгольд: «Пусть игроки «Спартака» вымаливают прощение в дерби с ЦСКА»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд подчеркнул, что в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России против ЦСКА команда Массимо Карреры должна реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражения от «Ливерпуля» (0:7) в Лиге чемпионов.

    «Спартак» мне, как ветерану клуба, нанес серьезную травму. Даже не знаю, когда отмоется в моих глазах… То, что москвичи показали с «Ливерпулем», — это просто позор. Можно как угодно проиграть, но только не так. Пусть теперь в матче с ЦСКА вымаливают прощение у народа», — сказал Рейнгольд.

    Источник: Газета.ру

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    09.12.2017 01:11
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    Комментарии (47)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    PNZ1985
    1512797876
    мне интересна реакция Спартака.. они ведь в среду весь матч думали о воскресенье, я полагаю)
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    kolyma999
    1512800590
    Кто же спорит.Обидно,досадно ну да ладно.Надо закончить эту часть чемпа на позитиве и работать дальше.Удачи всем нашим клубам весной в ЛЕ!
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    victosha
    1512801638
    Валере надо сменить фамилию с Рейнгольд ( "Золотой дождь") на Плюмбикгольд ("Свинцовый дождь").
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    vladimir-7
    1512802875
    Во-первых, пусть вымаливают прощение у болельщиков, а не у народа. Во- вторых, вымаливать нужно в храме, а на футбольном поле нужно играть.
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    directorpg
    1512807246
    Я не болельщик Спартака, но почему Спартак должен отмываться в глазах Рейнгольда? Ну проиграли, это футбол.
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    Димон9
    1512809914
    Такое ощущение что СПАРТАК всем поперек горла стоит.Вместо поддержки один негатив.Да неприятно проигрывать с таким счетом,но это игра.Все бывает.Игрокам Надо делать выводы и двигаться вперед.УДАЧИ!!!
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    APchelov
    1512811086
    Вымаливать прощение?Глупости какие. Пусть федун ещё церковь красно-белую построит возле стадиона! У испанцев выиграли 5:1. Тут проиграли. По большому счёту - фигня
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    Taps
    1512816112
    Расформировать к чертям ...
    Ответить
    Бриг
    1512837204
    Жаль, что так получилось в Англии. Теперь будут стараться, а это ни к чему. Хорошо бы ничейку сгоняли.
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    ologreds
    1694991771
    numo528576
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