Рейнгольд: «Пусть игроки «Спартака» вымаливают прощение в дерби с ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд подчеркнул, что в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России против ЦСКА команда Массимо Карреры должна реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражения от «Ливерпуля» (0:7) в Лиге чемпионов.

«Спартак» мне, как ветерану клуба, нанес серьезную травму. Даже не знаю, когда отмоется в моих глазах… То, что москвичи показали с «Ливерпулем», — это просто позор. Можно как угодно проиграть, но только не так. Пусть теперь в матче с ЦСКА вымаливают прощение у народа», — сказал Рейнгольд.