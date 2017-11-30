Прядкин — о матчах в минусовую температуру: «Никто во вред здоровью футболистов не разрешит играть»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об игре при минусовой температуре.

«Мы действуем в соответствии с регламентом. Никто во вред здоровью футболистов не разрешит играть.

Есть рекомендованная УЕФА температура – минус 15 градусов. Ниже нее решают стороны: судья подзывает представителей клубов, которые говорят, согласны они играть или нет.

Одни [клубы] летали [в Хабаровск] девять часов, а другие не хотят [там играть] – все должны находиться в равных условиях.

Тренер сборной России Станислав Черчесов правильно сказал, что кто-то намекает на травмы. Но они механические, связаны с костями», —сказал Прядкин.

Ранее ЦСКА играл в гостях со «СКА-Хабаровском» в матче 17-го тура РФПЛ при 17 градусах мороза. Двое игроков армейцев получили травмы.

«Локомотив» просил перенести матч с хабаровчанами в рамках 18-го тура РФПЛ в Сочи, но москвичи получили отказ. Игра прошла 27 ноября при 13 градусах мороза.