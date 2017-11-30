«Реал» рассматривает вариант покупки Санчеса или Вернера зимой

«Реал» в зимнее трансферное окно планирует усилить линию нападения. Как сообщается, мадридцы хотели бы в зимнее трансферное окно подписать форварда «Лейпцига» Тимо Вернера и игрока «Арсенала» Алексиса Санчеса. При этом речь идет лишь о покупке одного из футболистов.

Чилийский легионер «канониров» уже летом может стать свободным агентом. «Арсенал» несколько раз пытался продлить контракт с футболистом, но безуспешно. Основным кандидатом на игрока называется «Манчестер Сити». Вернер также является потенциальным новичком «Барселоны».