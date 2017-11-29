Дмитрий Кузнецов: «Смолов не затерялся бы в «Реале»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Кузнецов, выступавший в чемпионате Испании, поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Реал».

Ранее сообщалось, что форвард входит в шорт-лист мадридского клуба.

«Если разговоры о мадридском «Реале» и Фeдоре Смолове идут, то можно только приветствовать, что российский игрок вошeл в шорт-лист такого клуба. Это же великолепно. Настораживает, что в этом сезоне Смолов не так заметен, потому что игрок уровня «Реала» должен быть стабильным топовым футболистом. Надо смотреть, как Фeдор проявит себя в следующих играх. Если он будет постоянно забивать и вести команду за собой, то разговоры могут превратиться в реальность.

Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему «Реала» и подойти под стиль. У них хороший контроль мяча, они не бьют и не пуляют, куда попало. Смолов, как раз и привыкший играть в комбинационный футбол в «Краснодаре», и в «Реале» не затерялся бы», – сказал Кузнецов.