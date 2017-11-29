Смолов может перейти в «Реал»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может стать игроком «Реала». Форвард входит в шорт-лист мадридского клуба по усилению атакующей линии.

Кроме Смолова, в список входят Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Арсенал») и Тимо Вернер («РБ Лейпциг»). Основным претендентом является Икарди.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Зенит», готовый заплатить за игрока 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.