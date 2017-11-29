Черчесов: «Не говорили с Василием Березуцким на тему возвращения в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не обсуждал с защитником ЦСКА Василием Березуцким возможное возвращение в национальную команду.

Напомним, что 35-летний россиянин в марте объявил о приостановлении выступлений за сборную.

«Футболист принял решение – он сконцентрировался на клубе. Мы внимательно за всеми смотрим, в последний раз я с ним разговаривал, когда поздравлял с 35-летием 20 июня, так что все идет своим чередом. На тему его возвращения в сборную мы не говорили», – сказал Черчесов.