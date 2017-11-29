Идову: «Мой текущий прогресс связан с Гаджиевым»

Защитник «Амкара» Брайан Идову дал понять, что прогрессирует благодаря главному тренеру пермской команды Гаджи Гаджиеву.

Напомним, что Идову, являющийся воспитанником «Зенита», ранее был вызван в сборную Нигерии на товарищеский матч с Аргентиной, в котором отметился голом.

– Как только в клуб пришел Гаджиев, вы начали стабильно появляться в составе и уже три года стабильно прогрессируете. В этом его заслуга?

– Во-первых, его тренировки дали свои плоды. Затем тактические занятия и требования к нам в плане того, что можно и нельзя делать. Плюс психология, он с каждым из нас разговаривает. С ним и связываю свой текущий прогресс.