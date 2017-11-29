«Торино» сыграет в специальной форме в честь погибших футболистов «Шапекоэнсе»

«Торино» в матче 15-го тура итальянской Серии А будет принимать на своем поле «Аталанту». Игра состоится в субботу, 2 декабря.

Футболисты «Торино» выйдут на эту встречу в специальной зеленой форме, в дань памяти погибшим год назад в авиакатастрофе футболистам бразильского клуба «Шапекоэнсе». Всего подобных футболок будет изготовлено 1500 штук, а деньги, вырученные от их продажи, пойдут на благотворительность.

Напомним, что год назад, 28 ноября 2016 года, самолет с игроками бразильского клуба «Шапекоэнсе» на борту, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ»разбился на территории Колумбии. В катастрофе удалось выжить трем футболистам – защитникам Рушел и Нету, а также голкиперу Жаксон Фолман.