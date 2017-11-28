Уткин: «Место, на котором люди сидят, – это место «Рубина». И там он может находиться долго»

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил место казанского «Рубина» в турнирной таблице. Волжане, напомним, идут 12-ми.

«Сейчас «Рубин» находится ни там ни сям. Место, на котором мы сидим, – это примерное место «Рубина». Он может там находиться долго.

В отличии от Хави Грасии, Курбану Бердыеву отступать некуда. Вполне возможно, что у него творческий кризис. Хотя у Бердыева и Грасии есть что-то схожее. Это, например, количество игроков в команде, на которых они не рассчитывают», – сказал Уткин.

Несколько лет назад журналист публично заявлял, что «Рубин» не нужен российскому футболу.