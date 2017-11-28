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  • «Арсенал» представил анонс матча со «Спартаком» в виде мультфильма «Граф Божович»

«Арсенал» представил анонс матча со «Спартаком» в виде мультфильма «Граф Божович»

28 ноября 2017, 10:33
9

Пресс-служба тульского «Арсенала» готовится к предстоящему матчу 19-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Встреча состоится 1 декабря в 19:30 по московскому времени.

«На улице снег и холод. Идешь на работу-темно, возвращаешься с работы-опять темно!

Как же раскрасить серые будни? Правильно! С помощью мультиков.

Клубное телевидение ПФК «Арсенал» представляет мультфильм: «Граф Божович». Анонс матча «Арсенал» – «Спартак», – говорится в обращении пресс-службы клуба.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Божович Миодраг
Комментарии (9)
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OldenVad
1511857525
Улыбнуло )))
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Котфеееее
1511857635
мне понравился так и продолжайте..
Ответить
XaXatyn
1511858984
Молодцы , оригинально придумали !
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cska-62
1511860333
Прикольно! И неприятности красно-белым вполне могут организовать. Божович мастер обыгрывать лидеров РФПЛ или отнимать у них очки. У туляков грамотный менеджмент, пригласивший его. В отличии от "Динамо", которое второй уже раз летит в пропасть с куда более сильным составом игроков.
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Mozaguin
1511864264
Молодцы!
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SEREZHA7575
1511866601
детский сад!
Ответить
OfaZavr
1511867152
нормально так интересно придумали))
Ответить
Алекc
1511869254
шутники пряники)))
Ответить
пряник929
1511889928
Прикольно...
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