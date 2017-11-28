«Арсенал» представил анонс матча со «Спартаком» в виде мультфильма «Граф Божович»

Пресс-служба тульского «Арсенала» готовится к предстоящему матчу 19-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Встреча состоится 1 декабря в 19:30 по московскому времени.

«На улице снег и холод. Идешь на работу-темно, возвращаешься с работы-опять темно!

Как же раскрасить серые будни? Правильно! С помощью мультиков.

Клубное телевидение ПФК «Арсенал» представляет мультфильм: «Граф Божович». Анонс матча «Арсенал» – «Спартак», – говорится в обращении пресс-службы клуба.