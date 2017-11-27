Боккетти: «Спартак» уже забыл о поражении 1:5 от «Зенита»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о победе над «Зенитом» (3:1) в чемпионате России.

«Для нас очень важна эта победа. Мы вернулись. Конечно, игра с «Зенитом» — дерби для всех нас. Мы уже забыли о поражении в Петербурге, сегодня была другая игра.

С судейством не повезло: было много маленьких ошибок. Даже после ухода Фернандо мы контролировали матч. Во втором тайме у соперника было много опасных моментов, но не согласен с Манчини, сказавшим, что счет не по игре. Дзюба — сильный форвард, но для нас было важно, чтобы ни он, ни другие нападающие не забили. В пропущенным мяче всегда виноваты все. Но команда вернулась и выиграла 3:1.

Когда мало играешь, функционально непросто. Важно показывать на поле, что ты готов. Сегодня я доказал это. В игре с «Арсеналом» расслабленности не будет, потому что мы только вернулись наверх. Надо продолжать так», – сказал Боккетти.

В текущем сезоне 30-летний итальянец провел 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было