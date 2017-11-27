Червиченко: «Думаю, Мешков будет пытаться стащить матч «Спартака» с «Зенитом» к ничейному результату»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко накануне матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» высказал свое мнение о предстоящей игре. По его словам, главный арбитр встречи Виталий Мешков попытается стащить ее к ничейному результату, что будет выгодно для «Локомотива», победившего сегодня «СКА-Хабаровск» (2:1) и оторвавшегося от сине-бело-голубых в турнирной таблице на шесть очков, а от красно-белых – на 11.

«Сможет ли «Спартак» не допустить того питерского унижения? «Спартак» способен на все. Я не жду голевой феерии. Хотя у обеих команд оборона оставляет желать лучшего, но будет больше строгости в игре. Матч будет много значить, поскольку поражение красно-белых окончательно обозначит испарение всех шансов на чемпионство в этом году. Потому что «Локомотив», несмотря на свое нытье по поводу поездки в Хабаровск, взял три очка. А если «Зенит» не выиграет, то для него чемпионство тоже становится проблематичным, потому что «Локомотив» оторвется. Мы же помним про присутствие Сухины в «Локомотиве». Да еще и на это наложим факт назначения Мешкова на матч «Спартак» – «Зенит». Поэтому в закулисье в этом году «Локомотив» вряд ли даст возможность себя догнать. Я думаю, что Мешков будет пытаться стащить матч к ничейному результату.

Стала ли команда Карреры сильнее с того разгрома? Тогда красно-белые продолжали праздновать. Сейчас похмелье прошло, праздники подошли к завершению. Иногда у них получается очень хорошо, иногда очень несуразно. Самая большая проблема – в обороне. Удивительно, что тренер по обороне, коим является Каррера, не может ее наладить. Что касается предстоящего матча, то поставлю на результативную ничью – 2:2», – сказал Червиченко.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.