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  • Червиченко: «Думаю, Мешков будет пытаться стащить матч «Спартака» с «Зенитом» к ничейному результату»

Червиченко: «Думаю, Мешков будет пытаться стащить матч «Спартака» с «Зенитом» к ничейному результату»

27 ноября 2017, 14:33
33

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко накануне матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» высказал свое мнение о предстоящей игре. По его словам, главный арбитр встречи Виталий Мешков попытается стащить ее к ничейному результату, что будет выгодно для «Локомотива», победившего сегодня «СКА-Хабаровск» (2:1) и оторвавшегося от сине-бело-голубых в турнирной таблице на шесть очков, а от красно-белых – на 11.

«Сможет ли «Спартак» не допустить того питерского унижения? «Спартак» способен на все. Я не жду голевой феерии. Хотя у обеих команд оборона оставляет желать лучшего, но будет больше строгости в игре. Матч будет много значить, поскольку поражение красно-белых окончательно обозначит испарение всех шансов на чемпионство в этом году. Потому что «Локомотив», несмотря на свое нытье по поводу поездки в Хабаровск, взял три очка. А если «Зенит» не выиграет, то для него чемпионство тоже становится проблематичным, потому что «Локомотив» оторвется. Мы же помним про присутствие Сухины в «Локомотиве». Да еще и на это наложим факт назначения Мешкова на матч «Спартак» – «Зенит». Поэтому в закулисье в этом году «Локомотив» вряд ли даст возможность себя догнать. Я думаю, что Мешков будет пытаться стащить матч к ничейному результату.

Стала ли команда Карреры сильнее с того разгрома? Тогда красно-белые продолжали праздновать. Сейчас похмелье прошло, праздники подошли к завершению. Иногда у них получается очень хорошо, иногда очень несуразно. Самая большая проблема – в обороне. Удивительно, что тренер по обороне, коим является Каррера, не может ее наладить. Что касается предстоящего матча, то поставлю на результативную ничью – 2:2», – сказал Червиченко.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (33)
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Italian_93
1511782968
Бомжи победят уже все давно в курсе и судья и все остальные начиная с Миллера, опять этот баран в эфире танцевать будет, тем более Локо выиграл
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Diesel133
1511784012
Что за бред он несет? Стоит в кои-то веки в лидерах идти, надо всякую чушь пороть, и Сухину до кучи вспомнить! Он вообще видел, что было в Хабаре во втором тайме, и чем там занимался арбитр?
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APchelov
1511784767
Главное, чтобы без левых пендалей
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Спартач_навсегда
1511785300
вот бы тебя уже куда-то затащили бы.....
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alexivanof197
1511785955
короче какую то ерунду Червиченко прогнал,будем надеяться что судейство будет объективным
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alp
1511786238
будет или ничья или разгром. победит у кого яйца круче. проигравший спуститься как мяч после первого же гола..
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богатяновский
1511786759
Надо дать газпромовским халявщикам коленом под зад надо
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sidul1
1511787585
Только бы не было удалений и пенальти.Пусть победит сильнейший!
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insider_retro
1511789573
Бред... Всё слишком на виду и не предсказуемо... Безосновательные домыслы... Думаю, что будет либо перестрелка, либо исход решит случайный эпизод!...
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ljrljr0505
1511790463
и этот человек был президентом Спартака?!! большей ахинеи я еще не слышал.. Еще скажи, что Локомотив проплатил назначение Мешкова на эту игру. Конечно, в этой жизни все возможно, но не до такой же степени. А командам сегодня желаем красивой игры и пусть победит сильнейший...
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