Эмери: «В следующий раз Мбаппе будет спокойнее»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери остался доволен победой в выездном матче над «Монако», но отметил и недостатки игры своей команды.

«Мы довольны этой победой. Смогли взять три очка в матче с действующим чемпион на его поле, это же здорово. Отлично показали себя в атаке, но реализацию моментов все равно нужно улучшать, мы должны были побеждать крупнее.

Одной из наших задач на этот матч было не пропустить с очень результативной командой, но не удалось это осуществить. Мы показали, что по сравнению с прошлым сезоном стали сильнее.

Мбаппе? На мой взгляд, он провел отличный матч. Главное – создавать моменты. Но если бы он реализовал свои шансы, то для него это был бы идеальный матч. То, что он сыграл против бывшего клуба, важно в плане эмоций. В следующий раз он будет вести себя спокойнее», – сказал Эмери.

Матч 14-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:2.