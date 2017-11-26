Бердыев: «ЦСКА – организованная команда. Игра была до гола»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

«ЦСКА — достаточно организованная команда. Сегодняшняя игра была до гола. Кто первый забивает, у того преимущество, так как и ЦСКА, и мы умеем обороняться. К сожалению, ЦСКА реализовал свой момент.

Не считаю ли ошибкой выход в стартовом составе Канунникова, а не Азмуна? Ошибки не было. Функционально Азмун не готов даже на 60 минут из-за того, что у него были травмы», — сказал Бердыев.

Казанский клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице.

Ранее интервью по матчу дал тренер армейцев Виктор Гончаренко.