Гончаренко: «Много моментов не было, но с «Рубином» по-другому не бывает»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог победе над «Рубином» в матче 18-го тура РФПЛ.

«Хорошая организация игры была и у нас, и у «Рубина». Много моментов не было, но с «Рубином» по-другому не бывает. Когда Понтус не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли. Но хорошо, что забил в конце первого тайма. Во второй половине игры было важно хорошо сыграть в защите, что мы и сделали», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.