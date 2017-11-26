Тарханов – после «Краснодара»: «Не получилось сделать результат»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мыслями после поражения от «Краснодара» в матче 18-го тура РФПЛ.

«Не получилось сделать результат. Достаточно хорошо играли, были моменты, много подходов, но забить не сумели. Самое главное пока — это реализация.

Хотя Портянгин достаточно хорошо играл, цеплялся за все мячи, вверху выиграл, был момент, где он бил головой хорошо, но не получилось. Кроме Ильина атаку было усилить некем», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

Клуб из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.