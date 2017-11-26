Тренер «Кальяри» назвал Икарди животным

Главный тренер итальянского «Кальяри» Диего Лопес после матча 14 тура Серии А против «Интера» (1:3) дал характеристику игре миланского нападающего Мауро Икарди. Специалист назвал аргентинца животным.

«У нас все неплохо получалось, пока мяч не стал спокойно доходить до Икарди. Ему достаточно полумомента, чтобы забить. Я говорил подопечным, что Мауро в штрафной – настоящее животное, которому нужно пресечь питание передачами из глубины», – сказал Лопес в эфире Mediaset Premium.

Икарди в 14 матчах Серии А забил 15 голов.