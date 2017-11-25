Каррера: «Меня устроит минимальная победа над «Зенитом» с голом, забитым на 93-й минуте»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» подчеркнул, что он не думает о реванше за разгромное поражение от петербуржцев в первом круге (1:5).

По словам итальянского специалиста, его вполне удовлетворит победа с минимальным счетом, даже если единственный гол будет забит красно-белыми в компенсированное время.

– В первом круге «Спартак» проиграл крупно. Вы ставите цель отомстить тем же?

– Нет никакого реванша. «Зенит» забил нам тогда много, но меня устроит победа 1:0 с голом на 93-й минуте.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.