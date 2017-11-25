АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Бромовичем» и другие результаты

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Бромовичем» 1:1.

На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий гостей Саломон Рондон. Во втором тайме на 74-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн счет сравнял.

«Тоттенхэм» опустился на третью строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Вест Бромович» находится на 17 месте с 11-ю очками.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Кристал Пэлас – Сток Сити – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Шакири, 53; 1:1 — Лофтус-Чик, 56; 2:1 — Сако, 90+2.

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Янг, 66.

Ньюкасл – Уотфорд – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 — Хьюз, 19; 0:2 — Йедлин (в свои ворота), 45+2; 0:3 — Грей, 63.

Суонси – Борнмут – 0:0

Тоттенхэм – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Родон, 4; 1:1 — Кейн, 74.

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