Моуринью заявил, что Мхитарян исчез

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил неудовлетворение игрой своего полузащитника Генриха Мхитаряна. При этом португалец отмечает, что армянин хорошо начал сезон.

«Мне не нравится выступление Генриха в последних играх. Речь идет о матчах пяти. Он хорошо начал, но затем почему-то исчез. Уровень Мхитаряна становится все ниже. Это касается того, сколько пользы он приносит команде. Поэтому все чаще вместо армянина играют другие люди», – сказал Моуринью.

В текущем сезоне во всех турнирах Мхитарян провел 15 матчей (два гола и пять передач).