Денис Суарес: «Барселона» – клуб для Месси на всю жизнь»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес опроверг информацию о том, что в команде часто обсуждается будущее Лионеля Месси.

«В нашей раздевалке царит спокойствие, потому что мы не говорим об этом. Лео всю жизнь жил в Барселоне, а «Барселона» – его клуб на всю жизнь.

Все мы просто надеемся, что он останется в команде, чтобы продолжать наслаждаться его игрой. С тех пор, как я перешел в этот клуб, было много слухов о прибывающих игроках. Если бы все игроки, которых сватали в «Барселону», перешли, то у нас было бы 60 или 70 игроков в команде», – заявил Суарес.

Напомним, что действующий контракт Месси с клубом рассчитан до середины следующего года.