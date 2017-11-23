Федерер в восторге от победы «Базеля» над «МЮ»

Известный швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил «Базель» с победой над «Манчестер Юнайтед». Игра пятого тура группового этапа Лиги чемпионов закончилась со счетом 1:0. «Базель» благодаря этому результату занимает второе место в турнирной таблице группы А с девятью очками, опережая ЦСКА лишь по дополнительным показателям.

«Не могу подобрать слова, чтобы описать этот невероятный момент для клуба, уау! Мои поздравления команде!» – написал Федерер в твиттере.

Напомним, что в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Базелю предстоит провести выездной матч против «Бенфики».