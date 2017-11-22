Лига чемпионов. «Манчестер Сити» справился с «Фейеноордом», «Наполи» разгромил «Шахтер»

Состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в квартете F. Лидер группы «Манчестер Сити» не обошелся без голов в игре с голландцами. Англичане продолжают идти без очковых потерь.

В другой встрече итальянский «Наполи» разобрался с гостями из Украины. Все голы неаполитанцы забили во втором тайме. Команда отстает от «Шахтера» на три очка, но имеет шансы на плей-офф.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Фейеноорд (Голландия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Стерлинг, 88.

Наполи (Италия) – Шахтер (Украина) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Инсинье, 56; 2:0 – Зелински, 81; 3:0 – Мертенс, 83.

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