Адебайор: «Манчини – плохой тренер. В каждом клубе он покупает по 40 игроков»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор поделился мнением о главном тренере «Зенита» Роберто Манчини. Тоголезец работал под руководством итальянского специалиста, когда он возглавлял «горожан» с 2009 по 2013 год.

«Манчини не контролировал раздевалку, он просто раздражал 25 футболистов. Он был отличным игроком, но не является таким же тренером.

Приходя в каждый клуб, он покупал по 40 игроков. Когда Моуринью принял после него «Интер», в составе команды было 40 футболистов различных национальностей. Что ты будешь делать?

Когда я выступал за «Манчестер Сити», Манчини подписал Джеко, Балотелли, Тевеса и Агуэро. Получилось пять нападающих мирового класса в одной команде!

Игроки общались между собой, и никто не хотел играть за тренера. Это было совсем не так, как с Дешамом в «Монако», – сказал Адебайор.