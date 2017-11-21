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  • Адебайор: «Манчини – плохой тренер. В каждом клубе он покупает по 40 игроков»

Адебайор: «Манчини – плохой тренер. В каждом клубе он покупает по 40 игроков»

21 ноября 2017, 17:59
40

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор поделился мнением о главном тренере «Зенита» Роберто Манчини. Тоголезец работал под руководством итальянского специалиста, когда он возглавлял «горожан» с 2009 по 2013 год.

«Манчини не контролировал раздевалку, он просто раздражал 25 футболистов. Он был отличным игроком, но не является таким же тренером.

Приходя в каждый клуб, он покупал по 40 игроков. Когда Моуринью принял после него «Интер», в составе команды было 40 футболистов различных национальностей. Что ты будешь делать?

Когда я выступал за «Манчестер Сити», Манчини подписал Джеко, Балотелли, Тевеса и Агуэро. Получилось пять нападающих мирового класса в одной команде!

Игроки общались между собой, и никто не хотел играть за тренера. Это было совсем не так, как с Дешамом в «Монако», – сказал Адебайор.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Адебайор Эммануэль Манчини Роберто
Комментарии (40)
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Валерий2705
1511277228
Хоть и за Зенит болею, но тут как говорится не убавить, не прибавить, все по делу говорит. И ведь даже при том, что под Манчини всегда делают хорошие трансферы, он не так уж и многого добился. При том, что он выиграл АПЛ, его Ман. сити два(!!!) раза не сумел выйти из группы ЛЧ, это при их финансах и том составе. С Интером он выигрывал серию А, но тогда у него и конкурентов как таковых не было. А вот в ЛЧ он и с итальянцами ничего особенного не показал. Переоцененный он тренер, давно так считаю, и с тем же Мауром и рядом не стоит.
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insider_retro
1511277558
Я не за Зенит и не за Манчини... Но подобные вбросы информации больше смахивают на провокацию и намеренное нагнетание обстановки... Откуда-то всплывает увядающий игрок с ярко выраженной классовой ненавистью - и сразу несколько высказываний в ленту новостей!!... Надо подождать каких-нибудь итогов...
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АЛЕКС 58
1511277628
Это давно все видят.кроме Мюллера и Фурсы.Деньги не из их кармана!
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XaXatyn
1511277642
В самую точку попал !Сейчас и с Зенитом также , игроков на два состава ! И конечно же есть не довольные .
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OfaZavr
1511278886
я так примерно и думал, хоть и не очень красиво он бывшего тренера обсуждает))
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Полная Канистра
1511279187
а мы и так знаем каков командир
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Томь вперёд
1511279275
Всё по делу сказал! Как игрок был превосходен, а как тренер пока сильно переоцененный.
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ufos73
1511279507
Ну все это не тайна, впрочем как и то, что Фурсетка живет в каком то другом мире, а Миллер чисто пилит наши бабки, хотя свои наверняка ни копейки в этот проект не вложил...
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Rtu
1511281426
Я люблю Зеню ужей 14 лет,но Манчини над он менять срочно.... нет конкретной поставленной игры....
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Аристократ Олжик
1511283112
А по моему, когда вы все хотите убрать Манчини, вы забываете, что все аргентинцы в первую очередь, пришли не в Зенит, а к Манчини . . . хотите повторения снова??? Орали со всех углов, что нужно убирать Луческу, а ведь он ни в чем не был виноват. Он не успел начать работу, как сразу ушли Витсель и Халк, два лидера, он купил бразильца Жулиано, и подарил миру и Питеру новую звезду. Жулиано настолько переживал, что Луческу ушел, что щас о нем ничего не слышно . . . вот я думаю, что если Манчини уйдет, загнуться все аргентинцы . . . ну разве что Дриусси, ему надо доказывать, что он достоен играть в топ-5 . . . а остальные, ну не знаю . . .
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