Кавани: «Мы с Неймаром не являемся друзьями»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не считает партнера по команде Неймара своим другом. Но он отметил, что между ними сложились уважительные отношения.

«Для любого человека иметь хороших друзей – это нормально. Тех, кто близок по культуре или за его личные качества.

Мы с Неймаром не являемся такими друзьями. Но важнее то, что мы уважаем друг друга. Каждый из нас это понимает», – приводит слова Кавани UOL.

Напомним, что конфликт Кавани с Неймаром возник на почве выбора исполнителя штрафного удара, а впоследствии и пенальти. Тренерский штаб после этого установил порядок, по которому оба футболиста будут пробивать пенальти по очереди.