Агент: «Посмотрим, сможет ли «Интер» найти деньги на трансфер Пасторе»

Футбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, дал оценку шансов на переход своего клиента в «Интер» этой зимой.

«Интер» в текущем сезоне впечатляет. Сабатини – лучший технический директор, спортивный директор клуба Аузилио тоже великолепен. Спаллетти – отличный тренер, лучший в Италии.

Думаю, что переход Пасторе станет отличной возможностью для «Интера» повторить победы недавнего прошлого.

Посмотрим, смогут ли китайские владельцы клуба найти финансы на осуществление этого трансфера», – сказал Симонян.

Ранее Пасторе заявил, что рассматривает Италию в качестве приоритетного места продолжения карьеры.