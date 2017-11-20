«Интер» включился в борьбу за Дьякаби, на которого претендуют «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус»

В начале ноября «Бомбардир» писал об интересе «Челси» к защитнику «Лиона» Муктару Дьякаби. Сообщалось, что лондонский клуб хочет перебить предложения «Манчестер Сити» и «Ювентуса».

Главный тренер синих Антонио Конте рассматривает 20-летнего француза в качестве игрока ротации на позицию Антонио Рюдигера.

Согласно Calciomercato, в борьбу за футболиста включился «Интер». По информации источника, миланский клуб рассчитывает заменить им Андреа Раноккию.

Воспитанник «Лиона» выступает за главную команду клуба с августа 2016 года. В текущем сезоне Дьякаби забил один гол в семи матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его 5,4 миллиона евро.