Бубнов: «Тосно» поплыл после гола Кузяева»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» одержал крупную победу над «Тосно» за счет серьезного давления, а также отличной реализации голевых моментов.

Матч 17-го тура РФПЛ «Зенит» – «Тосно» завершился со счетом 5:0. «Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на три балла. «Тосно» располагается на 13-м месте, имея на своем счету 17 очков.

«Зенит» одержал долгожданную победу, причем крупную. Подопечные Роберто Манчини на протяжении всего матча оказывали серьезное давление на соперника, который с этим не справился. Надо отдать должное тосненцам, отвечавшим атакой на атаку, но «Зенит» продемонстрировал отличную реализацию. В целом счет соответствует содержанию, разгрому поспособствовал и быстрый гол, раскрепостивший хозяев. Во втором тайме они еще больше добавили в скорости, Далер Кузяев сделал счет 2:0, и «Тосно» поплыл.

Роберто Манчини требует от команды быстрой игры, и важно, что полузащитники в целом смогли ее обеспечить, а еще и забивали голы, что с ними последнее время случалось редко. Это именно то, чего недоставало петербуржцам в последних турах.

Следующий матч «Зенита» состоится в Лиге Европы, где вопрос по выходу в плей-офф уже решен, поэтому приоритетная задача – подготовка к игре со «Спартаком». Примечательно, что Манчини требовал от своих подопечных максимальной отдачи даже тогда, когда исход встречи был предопределен», – заявил Бубнов.