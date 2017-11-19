Ригони и Кокорин – в нападении «Зенита» на матч с «Тосно»

Стали известны составы «Зенита» и «Тосно» на матч 17-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этого матча.

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