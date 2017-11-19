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Ригони и Кокорин – в нападении «Зенита» на матч с «Тосно»

19 ноября 2017, 17:46
17

Стали известны составы «Зенита» и «Тосно» на матч 17-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этого матча.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно
Комментарии (17)
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DePisuares
1511102880
Ерохина нет, алилуя
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Gullit 76
1511103268
Шатов в составе!Кто - то в лесу сдох не иначе.
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insider_retro
1511103491
В обоих командах оптимальное нападение!.. Было бы интересно понаблюдать результативную перестрелку!..
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Обер-КанцлерЪ
1511105129
Опять сильная ротация состава! Когда уже Манчини с основой определится? И что касается Дзюбы и Ерохина - этот гений их на замену выпустит, готов поспорить !
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Полная Канистра
1511106217
опять те же лица вот на Дзюбу хочу посмотреть манчини обещал же что его прорвёт ----и 35 голов ни кто не отменял
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богатяновский
1511109315
Шатов внебрачный сын Миллера только по-этому он играет
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богатяновский
1511109368
Зенит самая слабая команда с самым дорогим составом
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vitvik
1511109538
Зенит забил, в кои то веки, теперь попрёт.
Ответить
богатяновский
1511110166
Кокорин Никокорин
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богатяновский
1511114271
Зенит а Ротенберга купить слобо?
Ответить
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