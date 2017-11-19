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  • Бубнов: «Спартак» до зимнего перерыва может обыграть и «Зенит», и ЦСКА»

Бубнов: «Спартак» до зимнего перерыва может обыграть и «Зенит», и ЦСКА»

19 ноября 2017, 06:19
30

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру московского «Спартака» в матче 17 тура РФПЛ против «Краснодара» (4:1). Специалист предрекает красно-белым победу в ближайшей игре, которая состоится в рамках Лиги чемпионов.

«Спартак» переиграл «Краснодар» в тактическом плане. К мощной группе атаки подключались фланговые защитники Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров. В момент атаки «Спартака» не шли вперед только два центральных защитника. Денис Глушаков и Фернандо конструировали игру и держали под контролем центр поля.

С такой мощью «Спартак» обыграет «Марибор» и побьется с «Ливерпулем» в Англии. Правда, в обороне проблемы никуда не ушли. «Краснодар» мог забить больше. В оставшихся матчах года все будет зависеть от надежности красно-белых.

Вообще «Спартак» – фаворит в матче с «Зенитом». Им вполне по силам выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате и уйти на перерыв на хорошем месте в таблице», – сказал Бубнов.

Сейчас «Спартак» идет на четвертом месте.

«Спартак» уничтожил «Краснодар». Очень много разных эмоций!

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (30)
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mamba9090909
1511065769
Бубнов как флюгер - бубнит по ветру. Был кризис у Спартака, бубнил о том, что Спартак провалил сезон. Сыграл Спартак пару удачных матчей, сразу поменял мнение о нём.
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Диктор
1511066240
Эх Бубен-Бубен жаль что ты не придерживаешься одной позиции.Лично я верю в Спартак независимо от всех колебаний команды.
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Dominator777
1511075040
Такие же слова можно сказать и про Зенит, армейцев, Локо, да и про тех же быков.
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Mahone
1511076943
Наконец то правильные слова говорит,догонит и перегонит ,будет Чемпионом России 2018 года,игра блеск!!!!!!!!
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paracetamol
1511078039
Бу-бу, не бубукай!
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OfaZavr
1511079487
вот ведь блин эксперты эти чуть выиграла команда сразу в чемпионы записывают и пророчат победы чуть оступилась и проиграла сразу втопчут в *овно и скажут шансов ни на что нет.
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Полная Канистра
1511081018
да будет ТАК!!!!!! МАШИНА НАБИРАЕТ ПОЛНЫЕ ОБОРОТЫ
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RedWhiteFans2
1511082037
Команда становится лидером только тогда, когда статистика команды не представляет из себя кривые и колебания. Рано еще вешать ярлыки. Будем смотреть.
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Федорыч-НН
1511082136
У Бубнова и Рейнгольда язык без костей - мелят что в голову придет. Сегодня возносят команду в небеса, а завтра в г. втопчут. Все нормальные болельщики с нетерпением (и опаской) ждут матчей Спартака с Зенитом, ЦСКА и Ливерпулем, эти уже команду из группы в плей-оф ЛЧ вывели и золотые медали навесили.
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oyabun
1511082185
Спартак все может при оптимальном составе и желании самих игроков. Главное чтобы прекратились уже травмы. Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии нападающего Лоренсо Мельгарехо, полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, которые были заменены в матче 17-го тура РФПЛ с "Краснодаром" (4:1). "Глушаков - сильный ушиб голени. У Ещенко возможна перегрузочная реакция коленного сустава. Окончательного диагноза нет. У Мельгарехо - спазм икроножной мышцы. Пока прогнозов не будем делать. У Глушакова, надеюсь, не критично", - сказал Вартапетов.
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