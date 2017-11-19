Бубнов: «Спартак» до зимнего перерыва может обыграть и «Зенит», и ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру московского «Спартака» в матче 17 тура РФПЛ против «Краснодара» (4:1). Специалист предрекает красно-белым победу в ближайшей игре, которая состоится в рамках Лиги чемпионов.

«Спартак» переиграл «Краснодар» в тактическом плане. К мощной группе атаки подключались фланговые защитники Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров. В момент атаки «Спартака» не шли вперед только два центральных защитника. Денис Глушаков и Фернандо конструировали игру и держали под контролем центр поля.

С такой мощью «Спартак» обыграет «Марибор» и побьется с «Ливерпулем» в Англии. Правда, в обороне проблемы никуда не ушли. «Краснодар» мог забить больше. В оставшихся матчах года все будет зависеть от надежности красно-белых.

Вообще «Спартак» – фаворит в матче с «Зенитом». Им вполне по силам выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате и уйти на перерыв на хорошем месте в таблице», – сказал Бубнов.

Сейчас «Спартак» идет на четвертом месте.

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